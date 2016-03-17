Заламіновані свідоцтва про народження: чому виник ажіотаж із заміною документів у Луцькому РАЦСі





Тетяна Микитюк цю інформацію спростувала.



З її слів, ажіотаж серед населення щодо отримання повторного свідоцтва про народження дитини виник із минулого четверга, 5 червня.



Якщо раніше щодня видавали орієнтовно до 30 повторних свідоцтв, то зараз ця кількість збільшилась в рази: лише минулого тижня видали 210, зазначила керівниця установи. Зросла і кількість заяв від охочих отримати повторні свідоцтва, які надходять через центри надання адміністративних послуг.



Ажіотаж без причини та черги в Луцькому РАСЦі за заміною свідоцтв

Людей, котрі прийшли за заміною заламінованих свідоцтв до Луцького відділу державної реєстрації актів цивільного стану, у черзі зустріла керівниця Тетяна Микитюк.



Як розповіла лучанка Людмила, планує поїздку за кордон, а про начебто заміну свідоцтва прочитала в інтернеті. З її слів, вирішила перестрахуватися.



"Ми вже оплатили і чекаємо просто забрати документ. Простояти на кордоні 5-8 годин і з поворотом вертатися, бо не пропустять... Я рахую, що це не є правильно. Так, неперевірена інформація, але що тоді перевіряти на митниці?" — сказала жінка.



Два дні в черзі очікувала, отримати повторне свідоцтво про народження дитини, лучанка Ірина. Розповіла, що збирається їхати за кордон.



Жінка два дні сидить у черзі, аби отримати повторне свідоцтво про народження: "Я вчора оплатила, а сьогодні зайняла чергу і чекаю".



Чи пропустять за кордон батьків із дітьми, які мають заламіновані свідоцтва про народження і яку перевірку проводять прикордонники



Зі слів начальниці Луцького відділу ДРАЦС Тетяна Микитюк, заламіновані свідоцтва про народження мають таку ж юридичну силу, як і паперові документи. Відповідні роз'яснення опублікували Міністерство юстиції України та Державна прикордонна служба України.



"Немає ніяких підстав для відмов у перетині кордону з ламінованими свідоцтвами. Звичайно, кожен громадянин може звернутися і отримати повторне свідоцтво. Але коли воно втрачене, зіпсоване, вкрадене чи пошкоджене. Такої необхідності, якщо у руках в людей є заламіноване, наразі немає", — сказала керівниця міського відділу.



Прикордонники мають право ініціювати додаткову перевірку в разі сумнівів щодо справжності документа, зазначила речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна.



"Однак у всіх, у кого все в порядку з документами, немає чого хвилюватися. В разі, якщо на суміжній стороні вимагають у вас якісь інші документи, просимо інформувати про це Держприкордонслужбу, звертатися на гарячу лінію для врегулювання цих питань", — зазначила речниця загону.



Маргарита Вершиніна додала: громадяни, які перетинають кордон із дітьми, можуть пред'являти на паспортному контролі нотаріально завірені копії свідоцтв про народження або свідоцтво про народження у Дії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Упродовж кількох днів у Луцькому відділі державної реєстрації актів цивільного стану фіксують скупчення людей. Це пов'язано з повідомленнями, які з'явилися у медіа та соцмережах про начебто відмову в перетині кордону людям із заламінованими документами. Суспільному начальниця відділу РАЦСцю інформацію спростувала.З її слів, ажіотаж серед населення щодо отримання повторного свідоцтва про народження дитини виник із минулого четверга, 5 червня.Якщо раніше щодня видавали орієнтовно до 30 повторних свідоцтв, то зараз ця кількість збільшилась в рази: лише минулого тижня видали 210, зазначила керівниця установи. Зросла і кількість заяв від охочих отримати повторні свідоцтва, які надходять через центри надання адміністративних послуг.Ажіотаж без причини та черги в Луцькому РАСЦі за заміною свідоцтвЛюдей, котрі прийшли за заміною заламінованих свідоцтв до Луцького відділу державної реєстрації актів цивільного стану, у черзі зустріла керівниця Тетяна Микитюк.Як розповіла лучанка, планує поїздку за кордон, а про начебто заміну свідоцтва прочитала в інтернеті. З її слів, вирішила перестрахуватися."Ми вже оплатили і чекаємо просто забрати документ. Простояти на кордоні 5-8 годин і з поворотом вертатися, бо не пропустять... Я рахую, що це не є правильно. Так, неперевірена інформація, але що тоді перевіряти на митниці?" — сказала жінка.Два дні в черзі очікувала, отримати повторне свідоцтво про народження дитини, лучанка. Розповіла, що збирається їхати за кордон.Жінка два дні сидить у черзі, аби отримати повторне свідоцтво про народження: "Я вчора оплатила, а сьогодні зайняла чергу і чекаю".Зі слів начальниці Луцького відділу ДРАЦС Тетяна Микитюк, заламіновані свідоцтва про народження мають таку ж юридичну силу, як і паперові документи. Відповідні роз'яснення опублікували Міністерство юстиції України та Державна прикордонна служба України."Немає ніяких підстав для відмов у перетині кордону з ламінованими свідоцтвами. Звичайно, кожен громадянин може звернутися і отримати повторне свідоцтво. Але коли воно втрачене, зіпсоване, вкрадене чи пошкоджене. Такої необхідності, якщо у руках в людей є заламіноване, наразі немає", — сказала керівниця міського відділу.Прикордонники мають право ініціювати додаткову перевірку в разі сумнівів щодо справжності документа, зазначила речниця Волинського прикордонного загону"Однак у всіх, у кого все в порядку з документами, немає чого хвилюватися. В разі, якщо на суміжній стороні вимагають у вас якісь інші документи, просимо інформувати про це Держприкордонслужбу, звертатися на гарячу лінію для врегулювання цих питань", — зазначила речниця загону.Маргарита Вершиніна додала: громадяни, які перетинають кордон із дітьми, можуть пред'являти на паспортному контролі нотаріально завірені копії свідоцтв про народження або свідоцтво про народження у Дії.

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