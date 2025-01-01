Чи очікувати магнітні бурі 13 червня: прогноз
Сьогодні, 03:11
У п'ятницю, 13 червня, суттєвих магнітних бур на Землі не очікується. Впродовж минулої доби сонячна активність була на низькому рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Напередодні на Сонці сталося 13 спалахів класу С. Вони практично не впливають на Землю.
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.
За даними meteoagent, 13 червня очікується магнітна буря з К-індексом 3,7 (жовтий рівень) є помітною, але не надзвичайно сильної.
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Про це повідомляє Meteoprog.
Напередодні на Сонці сталося 13 спалахів класу С. Вони практично не впливають на Землю.
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.
За даними meteoagent, 13 червня очікується магнітна буря з К-індексом 3,7 (жовтий рівень) є помітною, але не надзвичайно сильної.
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