Лучанин, який викрав у матері 80 тисяч гривень, проведе за ґратами п’ять років

Лучанин, який викрав у матері 80 тисяч гривень, проведе за ґратами п’ять років
Судимий раніше 36-річний лучанин, який викрав у матері 80 тисяч гривень, проведе за ґратами п’ять років.

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.

Як стало відомо з матеріалів справи, зловмисник, раніше чотири рази судимий, у серпні 2024 року викрав мобільний телефон своєї матері, отримав доступ до її банківського додатку та, скориставшись цим, відкрив банківську картку на її ім’я. Потім він переказав на інші рахунки понад 80 тисяч гривень, які витратив на власний розсуд.

Упродовж вересня-жовтня 2024 року чоловік також викрав три велосипеди в Луцьку. Суд призначив йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

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Теги: суд, покарання
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