Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 червня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 13 червня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 13 червня
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 17-19°.
Область
Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 15-20°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 13 червня
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 17-19°.
Область
Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 15-20°.
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