Поліція заявила, що в авіатрощі Boeing 787 в Індії ніхто не вижив

Ахмадабад Г'янендра Сінгх Малік повідомив, що, схоже, ніхто не вижив в авіатрощі пасажирського літака Boeing 787, який мав летіти до Лондона.



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"Схоже, що в авіакатастрофі ніхто не вижив", - сказав комісар Г.С. Малік в інтерв'ю агентству.



Він додав, що оскільки літак впав у житловому районі з офісами, "деякі місцеві жителі також могли загинути". "Точна кількість жертв встановлюється", - сказав він.



12 червня в аеропорту міста Ахмадабад в Індії розбився пасажирський літак, повідомили телевізійні канали.



У літаку, який розбився в Індії відразу після зльоту, було понад 50 британців та 7 португальців, літак мав летіти до Лондона, повідомила компанія Air India.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Комісар поліції індійського містаповідомив, що, схоже, ніхто не вижив в авіатрощі пасажирського літака Boeing 787, який мав летіти до Лондона.Про це пише Українська правда з посиланням на CNN."Схоже, що в авіакатастрофі ніхто не вижив", - сказав комісар Г.С. Малік в інтерв'ю агентству.Він додав, що оскільки літак впав у житловому районі з офісами, "деякі місцеві жителі також могли загинути". "Точна кількість жертв встановлюється", - сказав він.12 червня в аеропорту міста Ахмадабад в Індії розбився пасажирський літак, повідомили телевізійні канали.У літаку, який розбився в Індії відразу після зльоту, було понад 50 британців та 7 португальців, літак мав летіти до Лондона, повідомила компанія Air India.

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