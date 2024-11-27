Поліція заявила, що в авіатрощі Boeing 787 в Індії ніхто не вижив
Сьогодні, 17:08
Комісар поліції індійського міста Ахмадабад Г'янендра Сінгх Малік повідомив, що, схоже, ніхто не вижив в авіатрощі пасажирського літака Boeing 787, який мав летіти до Лондона.
Про це пише Українська правда з посиланням на CNN.
"Схоже, що в авіакатастрофі ніхто не вижив", - сказав комісар Г.С. Малік в інтерв'ю агентству.
Він додав, що оскільки літак впав у житловому районі з офісами, "деякі місцеві жителі також могли загинути". "Точна кількість жертв встановлюється", - сказав він.
12 червня в аеропорту міста Ахмадабад в Індії розбився пасажирський літак, повідомили телевізійні канали.
У літаку, який розбився в Індії відразу після зльоту, було понад 50 британців та 7 португальців, літак мав летіти до Лондона, повідомила компанія Air India.
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Про це пише Українська правда з посиланням на CNN.
"Схоже, що в авіакатастрофі ніхто не вижив", - сказав комісар Г.С. Малік в інтерв'ю агентству.
Він додав, що оскільки літак впав у житловому районі з офісами, "деякі місцеві жителі також могли загинути". "Точна кількість жертв встановлюється", - сказав він.
12 червня в аеропорту міста Ахмадабад в Індії розбився пасажирський літак, повідомили телевізійні канали.
У літаку, який розбився в Індії відразу після зльоту, було понад 50 британців та 7 португальців, літак мав летіти до Лондона, повідомила компанія Air India.
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Сьогодні, 17:08