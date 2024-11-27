Поліція заявила, що в авіатрощі Boeing 787 в Індії ніхто не вижив

Поліція заявила, що в авіатрощі Boeing 787 в Індії ніхто не вижив
Комісар поліції індійського міста Ахмадабад Г'янендра Сінгх Малік повідомив, що, схоже, ніхто не вижив в авіатрощі пасажирського літака Boeing 787, який мав летіти до Лондона.

Про це пише Українська правда з посиланням на CNN.

"Схоже, що в авіакатастрофі ніхто не вижив", - сказав комісар Г.С. Малік в інтерв'ю агентству.

Він додав, що оскільки літак впав у житловому районі з офісами, "деякі місцеві жителі також могли загинути". "Точна кількість жертв встановлюється", - сказав він.

12 червня в аеропорту міста Ахмадабад в Індії розбився пасажирський літак, повідомили телевізійні канали.

У літаку, який розбився в Індії відразу після зльоту, було понад 50 британців та 7 португальців, літак мав летіти до Лондона, повідомила компанія Air India.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: літак, аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Я сказала цим родинам: ми не здамося». Як адвокатка з Луцька допомагає сім’ям загиблих військових отримати належні виплати
У Луцьку відкрилося сімейне кафе «Golden Waffles family»: смачні новинки, меню та ціни
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Біля Луцька на кінець літа планують відкрити ще один «МакДональдз»
Сьогодні, 17:23
Поліція заявила, що в авіатрощі Boeing 787 в Індії ніхто не вижив
Сьогодні, 17:08
«Рік мріяв про яблуко». Помер військовий, якого два роки тому повернули з полону
Сьогодні, 16:44
Через російський обстріл у двох дитсадках Луцька пошкоджені 45 вікон
Сьогодні, 16:08
На Волині водій автобуса на пішохідному переході збив 9-річну дівчинку
Сьогодні, 15:32
Схожі новини
У німецькому Бундесвері заявили, що за аварією літака у Литві може стояти росія У німецькому Бундесвері заявили, що за аварією літака у Литві може стояти росія
27 листопада, 2024, 13:11
Керівництво МВС прямувало на гелікоптері на Харківщину Керівництво МВС прямувало на гелікоптері на Харківщину
18 січня, 2023, 13:45
Керівництво МВС летіло у «гарячу точку», – ОП Керівництво МВС летіло у «гарячу точку», – ОП
18 січня, 2023, 11:27
Сім'ям загиблих у катастрофі Ан-26 почали перераховувати гроші Сім'ям загиблих у катастрофі Ан-26 почали перераховувати гроші
17 жовтня, 2020, 13:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Біля Луцька на кінець літа планують відкрити ще один «МакДональдз»
Сьогодні, 17:23
 0
Поліція заявила, що в авіатрощі Boeing 787 в Індії ніхто не вижив
Сьогодні, 17:08
 0
«Рік мріяв про яблуко». Помер військовий, якого два роки тому повернули з полону
Сьогодні, 16:44
 0
Через російський обстріл у двох дитсадках Луцька пошкоджені 45 вікон
Сьогодні, 16:08
 0
На Волині водій автобуса на пішохідному переході збив 9-річну дівчинку
Сьогодні, 15:32
 0
Медіа
відео
1/8