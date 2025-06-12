Росія окупувала Дворічну на Харківщині, - DeepState
Сьогодні, 15:11
За даними моніторингового проєкту DeepState, за минулу добу російські окупанти зайняли селище Дворічна Харківської області.
Про це йдеться в повідомленні і мапі DeepState, пише Українська правда.
"Ворог окупував Дворічну, а також просунувся біля Довгенького, Западного та у Багатирі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що російські війська 10 травня почали свій наступ у Харківській області – про ці плани ворога військово-політичне керівництво знало заздалегідь. Вранці Сили оборони України відбили спроби прориву росіян і зараз в області тривають інтенсивні бої. З деяких районів Харківщини оголошено евакуацію населення.
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Про це йдеться в повідомленні і мапі DeepState, пише Українська правда.
"Ворог окупував Дворічну, а також просунувся біля Довгенького, Западного та у Багатирі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що російські війська 10 травня почали свій наступ у Харківській області – про ці плани ворога військово-політичне керівництво знало заздалегідь. Вранці Сили оборони України відбили спроби прориву росіян і зараз в області тривають інтенсивні бої. З деяких районів Харківщини оголошено евакуацію населення.
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Сьогодні, 15:11