Росія окупувала Дворічну на Харківщині, - DeepState

Росія окупувала Дворічну на Харківщині, - DeepState
За даними моніторингового проєкту DeepState, за минулу добу російські окупанти зайняли селище Дворічна Харківської області.

Про це йдеться в повідомленні і мапі DeepState, пише Українська правда.

"Ворог окупував Дворічну, а також просунувся біля Довгенького, Западного та у Багатирі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що російські війська 10 травня почали свій наступ у Харківській області – про ці плани ворога військово-політичне керівництво знало заздалегідь. Вранці Сили оборони України відбили спроби прориву росіян і зараз в області тривають інтенсивні бої. З деяких районів Харківщини оголошено евакуацію населення.

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Теги: Росія, війна
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