Волинські поліцейські отримали відзнаки від Головнокомандувача ЗСУ

Начальник ГУНП в областівручив волинським поліцейським Почесні нагрудні знаки «Сталевий хрест» та «Срібний хрест».Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині."Ці відзнаки - за сумлінне виконання службового обов’язку, вірність Присязі, високий професіоналізм і вагомі особисті досягнення.Кожен з відзначених колег ніс службу на Сході України або продовжує це робити, захищаючи Батьківщину.Зокрема, вибухотехніки розміновують деокуповані території, інші – виконували бойові завдання разом з Силами оборони держави.Скрізь вони проявляють професіоналізм та самовідданість у справі захисту й оборони України. Саме тому й відзначені високими нагородами Головнокомандувача Збройних Сил України.Дякуємо колегам за захист та вітаємо з відзнаками", - йдеться в повідомленні.