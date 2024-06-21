Волинські поліцейські отримали відзнаки від Головнокомандувача ЗСУ

Волинські поліцейські отримали відзнаки від Головнокомандувача ЗСУ
Начальник ГУНП в області Олег Сліпчук вручив волинським поліцейським Почесні нагрудні знаки «Сталевий хрест» та «Срібний хрест».

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

"Ці відзнаки - за сумлінне виконання службового обов’язку, вірність Присязі, високий професіоналізм і вагомі особисті досягнення.

Кожен з відзначених колег ніс службу на Сході України або продовжує це робити, захищаючи Батьківщину.

Зокрема, вибухотехніки розміновують деокуповані території, інші – виконували бойові завдання разом з Силами оборони держави.

Скрізь вони проявляють професіоналізм та самовідданість у справі захисту й оборони України. Саме тому й відзначені високими нагородами Головнокомандувача Збройних Сил України. 

Дякуємо колегам за захист та вітаємо з відзнаками", - йдеться в повідомленні.
Волинські поліцейські отримали відзнаки від Головнокомандувача ЗСУ
Волинські поліцейські отримали відзнаки від Головнокомандувача ЗСУ
Волинські поліцейські отримали відзнаки від Головнокомандувача ЗСУ
Волинські поліцейські отримали відзнаки від Головнокомандувача ЗСУ
Волинські поліцейські отримали відзнаки від Головнокомандувача ЗСУ
Волинські поліцейські отримали відзнаки від Головнокомандувача ЗСУ

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Теги: Волинь, поліція, відзнаки
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