Волинські поліцейські отримали відзнаки від Головнокомандувача ЗСУ
Сьогодні, 14:09
Начальник ГУНП в області Олег Сліпчук вручив волинським поліцейським Почесні нагрудні знаки «Сталевий хрест» та «Срібний хрест».
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
"Ці відзнаки - за сумлінне виконання службового обов’язку, вірність Присязі, високий професіоналізм і вагомі особисті досягнення.
Кожен з відзначених колег ніс службу на Сході України або продовжує це робити, захищаючи Батьківщину.
Зокрема, вибухотехніки розміновують деокуповані території, інші – виконували бойові завдання разом з Силами оборони держави.
Скрізь вони проявляють професіоналізм та самовідданість у справі захисту й оборони України. Саме тому й відзначені високими нагородами Головнокомандувача Збройних Сил України.
Дякуємо колегам за захист та вітаємо з відзнаками", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
"Ці відзнаки - за сумлінне виконання службового обов’язку, вірність Присязі, високий професіоналізм і вагомі особисті досягнення.
Кожен з відзначених колег ніс службу на Сході України або продовжує це робити, захищаючи Батьківщину.
Зокрема, вибухотехніки розміновують деокуповані території, інші – виконували бойові завдання разом з Силами оборони держави.
Скрізь вони проявляють професіоналізм та самовідданість у справі захисту й оборони України. Саме тому й відзначені високими нагородами Головнокомандувача Збройних Сил України.
Дякуємо колегам за захист та вітаємо з відзнаками", - йдеться в повідомленні.
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