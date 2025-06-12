Рубіо опублікував вітання з Днем росії: «США підтримують ваше прагнення світлого майбутнього»

Марко Рубіо привітав росіян із днем Росії і заявив, що Америка "прагне конструктивної взаємодії з РФ з метою досягнення міцного миру між Росією та Україною".



Про це йдеться у зверненні Рубіо на сайті Держдепу, пише



"Від імені американського народу я хочу привітати російський народ із Днем Росії.



Сполучені Штати, як і раніше, віддані підтримці російського народу, який продовжує розбудовувати свої устремління до світлого майбутнього. Ми також користуємося цією можливістю, щоб підтвердити прагнення Сполучених Штатів до конструктивної взаємодії з Російською Федерацією з метою досягнення міцного миру між Росією і Україною. Ми сподіваємося, що мир сприятиме зміцненню взаємовигідних відносин між нашими країнами", - йдеться в повідомленні.



За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення втрати РФ у війні перевищили 1 мільйон солдатів убитими і пораненими.

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