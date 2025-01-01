Росіяни знищили склади з очеретом на Одещині
Сьогодні, 09:45
Під час нічної атаки дронами на півдні Одеської області сьогодні, 12 червня, згоріли склади з очеретом.
Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.
Вночі окупанти атакували південь Одеської області. Зруйновано склади з очеретом і обладнанням для його обробки.
Вогонь охопив приміщення, техніку — знищено 2 комбайни та вантажівку.
ДСНС разом із місцевими вогнеборцями оперативно ліквідували пожежу.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
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Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.
Вночі окупанти атакували південь Одеської області. Зруйновано склади з очеретом і обладнанням для його обробки.
Вогонь охопив приміщення, техніку — знищено 2 комбайни та вантажівку.
ДСНС разом із місцевими вогнеборцями оперативно ліквідували пожежу.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
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