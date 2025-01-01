Росіяни знищили склади з очеретом на Одещині

нічної атаки дронами на півдні Одеської області сьогодні, 12 червня, згоріли склади з очеретом.



Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.



Вночі окупанти атакували південь Одеської області. Зруйновано склади з очеретом і обладнанням для його обробки.



Вогонь охопив приміщення, техніку — знищено 2 комбайни та вантажівку.



ДСНС разом із місцевими вогнеборцями оперативно ліквідували пожежу.



На щастя, обійшлося без постраждалих.



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