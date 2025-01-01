Росіяни знищили склади з очеретом на Одещині

Росіяни знищили склади з очеретом на Одещині
Під час нічної атаки дронами на півдні Одеської області сьогодні, 12 червня, згоріли склади з очеретом.

Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.

Вночі окупанти атакували південь Одеської області. Зруйновано склади з очеретом і обладнанням для його обробки.

Вогонь охопив приміщення, техніку — знищено 2 комбайни та вантажівку.

ДСНС разом із місцевими вогнеборцями оперативно ліквідували пожежу.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: обстріл, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Я сказала цим родинам: ми не здамося». Як адвокатка з Луцька допомагає сім’ям загиблих військових отримати належні виплати
У Луцьку відкрилося сімейне кафе «Golden Waffles family»: смачні новинки, меню та ціни
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Учні у громаді під Луцьком зібрали понад 100 тисяч для ЗСУ
Сьогодні, 10:11
Сьогодні у Луцьку прощатимуться з Героєм Віктором Мельничуком
Сьогодні, 10:00
Росіяни знищили склади з очеретом на Одещині
Сьогодні, 09:45
У Харкові дрон влучив у подвір'я школи та дитячого садка, пошкоджені будинки
Сьогодні, 09:30
Важка втрата: на Волині попрощалися з Героєм Романом Никончуком
Сьогодні, 09:15
Схожі новини
5 загиблих, 6 поранених: жорстокий обстріл Прилук 5 загиблих, 6 поранених: жорстокий обстріл Прилук
05 червня, 08:37
Загиблий, багато поранених: росіяни вдарили дронами по центру Сум Загиблий, багато поранених: росіяни вдарили дронами по центру Сум
03 червня, 10:30
росія вигадала цинічне виправдання вбивству дітей у Кривому Розі росія вигадала цинічне виправдання вбивству дітей у Кривому Розі
05 квітня, 03:41
Загинуло 14 людей, серед яких 6 дітей: росіяни вдарили балістикою по житловому масиву в Кривому Розі. ФОТО 18+ Загинуло 14 людей, серед яких 6 дітей: росіяни вдарили балістикою по житловому масиву в Кривому Розі. ФОТО 18+
04 квітня, 20:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Учні у громаді під Луцьком зібрали понад 100 тисяч для ЗСУ
Сьогодні, 10:11
 0
Сьогодні у Луцьку прощатимуться з Героєм Віктором Мельничуком
Сьогодні, 10:00
 0
Росіяни знищили склади з очеретом на Одещині
Сьогодні, 09:45
 0
У Харкові дрон влучив у подвір'я школи та дитячого садка, пошкоджені будинки
Сьогодні, 09:30
 0
Важка втрата: на Волині попрощалися з Героєм Романом Никончуком
Сьогодні, 09:15
 0
Медіа
відео
1/8