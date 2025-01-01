Росіяни масовано атакували Харків
Сьогодні, 09:00
Росіяни атакували місто в ніч на 11 червня.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Пізніше він додав, що в одному з районів Харкова зафіксовано удари по багатоквартирних та приватних будинках.
"Влучання БпЛА в житлові багатоповерхівки, приватні будинки та громадський транспорт. Також вибуховою хвилею та уламками пошкоджено кілька автомобілів. Зайнялися пожежі у Слобідському та Основ'янському районах міста", – сказав він.
Станом на 8:13 ранку відомо про двох убитих і 60 поранених. Серед них – дев'ять дітей.
"За даними слідства, 11 червня російська армія здійснила масований удар безпілотниками по Харкову. Під прицілом були два райони міста – Слобідський та Основʼянський. Ворог застосував щонайменше 17 БпЛА. Влучання зафіксовані по приватних та багатоквартирних будинках і підприємствах. Виникли пожежі. Внаслідок атак також пошкоджено магазини, кіоски, автомобілі, тролейбуси тощо. Загинули дві людини: 66-річний чоловік та жінка 47 років", – розповіли в Офісі генпрокурора.
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Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Пізніше він додав, що в одному з районів Харкова зафіксовано удари по багатоквартирних та приватних будинках.
"Влучання БпЛА в житлові багатоповерхівки, приватні будинки та громадський транспорт. Також вибуховою хвилею та уламками пошкоджено кілька автомобілів. Зайнялися пожежі у Слобідському та Основ'янському районах міста", – сказав він.
Станом на 8:13 ранку відомо про двох убитих і 60 поранених. Серед них – дев'ять дітей.
"За даними слідства, 11 червня російська армія здійснила масований удар безпілотниками по Харкову. Під прицілом були два райони міста – Слобідський та Основʼянський. Ворог застосував щонайменше 17 БпЛА. Влучання зафіксовані по приватних та багатоквартирних будинках і підприємствах. Виникли пожежі. Внаслідок атак також пошкоджено магазини, кіоски, автомобілі, тролейбуси тощо. Загинули дві людини: 66-річний чоловік та жінка 47 років", – розповіли в Офісі генпрокурора.
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