Втрати росії у війні проти України перевищили понад мільйон солдатів, - Генеральний штаб

Втрати росії у війні проти України перевищили понад мільйон солдатів, - Генеральний штаб
За минулу добу, 11 червня, Сили оборони України знешкодили ще 1140 окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, з 24 лютого 2022 року, російська армія втратила 1 000 340 солдатів.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати в техніці та озброєнні також зросли:

танки — 10 933 (+6 за минулу добу);

бойові броньовані машини — 22 786 (+3);

артилерійські системи — 29 063 (+47);

РСЗВ — 1413;

засоби ППО — 1184 (+1);

літаки — 416;

гелікоптери — 337;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 40 435 (+138);

крилаті ракети — 3337;

кораблі/катери — 28;

підводні човни — 1;

автомобільна техніка та автоцистерни — 51 715 (+136);

спеціальна техніка — 3914.

Лише у травні 2025 року окупанти втратили 35 370 своїх військових. А загалом від початку року окупанти, станом на початок червня, втратили понад 190 тисяч бійців.

У середньому щодоби Сили оборони знищують 45 гармат російської армії. За даними Міноборони, «найврожайнішим» днем у травні щодо кількості знищених артсистем рф стало 6 травня. Тоді вдалося ліквідувати 71 артилерійську систему окупантів.

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Теги: Росія, війна
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