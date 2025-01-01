Втрати росії у війні проти України перевищили понад мільйон солдатів, - Генеральний штаб
Сьогодні, 09:00
За минулу добу, 11 червня, Сили оборони України знешкодили ще 1140 окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, з 24 лютого 2022 року, російська армія втратила 1 000 340 солдатів.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Втрати в техніці та озброєнні також зросли:
танки — 10 933 (+6 за минулу добу);
бойові броньовані машини — 22 786 (+3);
артилерійські системи — 29 063 (+47);
РСЗВ — 1413;
засоби ППО — 1184 (+1);
літаки — 416;
гелікоптери — 337;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 40 435 (+138);
крилаті ракети — 3337;
кораблі/катери — 28;
підводні човни — 1;
автомобільна техніка та автоцистерни — 51 715 (+136);
спеціальна техніка — 3914.
Лише у травні 2025 року окупанти втратили 35 370 своїх військових. А загалом від початку року окупанти, станом на початок червня, втратили понад 190 тисяч бійців.
У середньому щодоби Сили оборони знищують 45 гармат російської армії. За даними Міноборони, «найврожайнішим» днем у травні щодо кількості знищених артсистем рф стало 6 травня. Тоді вдалося ліквідувати 71 артилерійську систему окупантів.
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Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Втрати в техніці та озброєнні також зросли:
танки — 10 933 (+6 за минулу добу);
бойові броньовані машини — 22 786 (+3);
артилерійські системи — 29 063 (+47);
РСЗВ — 1413;
засоби ППО — 1184 (+1);
літаки — 416;
гелікоптери — 337;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 40 435 (+138);
крилаті ракети — 3337;
кораблі/катери — 28;
підводні човни — 1;
автомобільна техніка та автоцистерни — 51 715 (+136);
спеціальна техніка — 3914.
Лише у травні 2025 року окупанти втратили 35 370 своїх військових. А загалом від початку року окупанти, станом на початок червня, втратили понад 190 тисяч бійців.
У середньому щодоби Сили оборони знищують 45 гармат російської армії. За даними Міноборони, «найврожайнішим» днем у травні щодо кількості знищених артсистем рф стало 6 травня. Тоді вдалося ліквідувати 71 артилерійську систему окупантів.
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