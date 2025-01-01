Втрати росії у війні проти України перевищили понад мільйон солдатів, - Генеральний штаб

За минулу добу, 11 червня, Сили оборони України знешкодили ще 1140 окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, з 24 лютого 2022 року, російська армія втратила 1 000 340 солдатів.Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.Втрати в техніці та озброєнні також зросли:танки — 10 933 (+6 за минулу добу);бойові броньовані машини — 22 786 (+3);артилерійські системи — 29 063 (+47);РСЗВ — 1413;засоби ППО — 1184 (+1);літаки — 416;гелікоптери — 337;БпЛА оперативно-тактичного рівня — 40 435 (+138);крилаті ракети — 3337;кораблі/катери — 28;підводні човни — 1;автомобільна техніка та автоцистерни — 51 715 (+136);спеціальна техніка — 3914.Лише у травні 2025 року окупанти втратили 35 370 своїх військових. А загалом від початку року окупанти, станом на початок червня, втратили понад 190 тисяч бійців.У середньому щодоби Сили оборони знищують 45 гармат російської армії. За даними Міноборони, «найврожайнішим» днем у травні щодо кількості знищених артсистем рф стало 6 травня. Тоді вдалося ліквідувати 71 артилерійську систему окупантів.