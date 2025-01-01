Автомобілі FORD з США — як обрати та доставити бажану машину без зайвих турбот

Автомобілі FORD з США — як обрати та доставити бажану машину без зайвих турбот
Компанія Day Drive вже багато років займається пригоном автомобілів з США, Китаю, Норвегії, Кореї “під ключ”. Саме така довготривала присутність на ринку та досвід спеціалістів компанії дозволили зібрати парк наявних автомобілів в Україні за найвигіднішими цінами.

Тож якщо ви вже давно мріяли про справжнього якісного американця, то саме час звернутись до Day Drive, адже вони допоможуть обрати та пригнати автомобілі FORD з США за найбільш вигідною ціною на ринку, а всі наявні в Україні пропозиції представлені в зручному каталозі автомобілів, що розміщений у розділі сайту з головного меню.

Чому саме Day Drive?


Day Drive — це більше, ніж ще одна пересічна компанія, яка спеціалізується на пригоні авто з-за кордону. Це ваші особисті консультанти, аналітики та логісти, які мають нечуваний досвід в автомобільній галузі. Основними перевагами співпраці з цією компанією є виключна прозорість процесів та комплексний підхід: від вибору автомобіля на аукціоні до вручення вам ключів в Україні.

Серед інших переваг слід відзначити:

  • повний супровід на всіх етапах покупки: від підбору авто на аукціоні до сертифікації;

  • гарантована економія: купуючи авто з-за кордону ви зможете зеконимити до 30% у порівнянні з внутрішнім ринком;

  • участь в офіційних аукціонах Copart та IAAI — клієнт самостійно може вибрати авто, переглянувши лоти в реальному часі;

  • власний YouTube-канал Day Drive, де ви можете знайти багато цікавої та пізнавальної інформації;

    • Каталог авто: готові варіанти та пошук за запитом


    На сайті компанії також представлений каталог вже наявних в Україні авто, який регулярно оновлюється. Таке рішення є оптимальним для тих, хто не хоче очікувати довго й бажає придбати авто якомога швидше. Серед найпопулярніших категорій автомобілів:

    1. Автомобілі FORD з США — доступні моделі з мінімальними пошкодженнями, вигідні ціни, висока надійність.

    2. Електромобілі з Китаю та Норвегії — екологічні рішення для міського трафіку.

    3. Кросовери та седани з Південної Кореї — відмінне співвідношення ціни та якості.


    Замовлення авто з Day Drive: покроковий гайд до машини вашої мрії


    Процес замовлення максимально простий, прозорий та максимально зрозумілий на всіх його етапах:

    Крок 1: Ви залишаєте заявку на сайті і спеціалісти компанії зв’яжуться з вами;

    Крок 2: Менеджер компанії допомагає вам у підборі авто або супроводжує на торгах Copart/IAAI;

    Крок 3: Компанія організовує доставку, розмитнення та сертифікацію придбаного автомобіля;

    Крок 4: Ви отримуєте своє авто з усіма документами, готове до реєстрації.

    Усі авто проходять ретельну перевірку в питаннях технічного стану, пробігу та юридичної чистоти.

    Висновки


    Day Drive — це не просто сервіс з доставки авто з-за кордону, а ті, хто перетворюють мрії на реальність. З ними ви отримаєте бажане авто швидко, просто і без всіляких турбот. Весь процес автоматизований, а спеціалісти компанії завжди готові прийти на допомогу. Завітайте до каталогу авто з цінами під ключ і оберіть свій ідеальний автомобіль вже сьогодні!


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