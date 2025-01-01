Автомобілі FORD з США — як обрати та доставити бажану машину без зайвих турбот

Day Drive вже багато років займається пригоном автомобілів з США, Китаю, Норвегії, Кореї “під ключ”. Саме така довготривала присутність на ринку та досвід спеціалістів компанії дозволили зібрати парк наявних автомобілів в Україні за найвигіднішими цінами.



Тож якщо ви вже давно мріяли про справжнього якісного американця, то саме час звернутись до Day Drive, адже вони допоможуть обрати та пригнати



Чому саме Day Drive?

Day Drive — це більше, ніж ще одна пересічна компанія, яка спеціалізується на пригоні авто з-за кордону. Це ваші особисті консультанти, аналітики та логісти, які мають нечуваний досвід в автомобільній галузі. Основними перевагами співпраці з цією компанією є виключна прозорість процесів та комплексний підхід: від вибору автомобіля на аукціоні до вручення вам ключів в Україні.



Серед інших переваг слід відзначити:



повний супровід на всіх етапах покупки: від підбору авто на аукціоні до сертифікації;

гарантована економія: купуючи авто з-за кордону ви зможете зеконимити до 30% у порівнянні з внутрішнім ринком;

участь в офіційних аукціонах Copart та IAAI — клієнт самостійно може вибрати авто, переглянувши лоти в реальному часі;

власний YouTube-канал Day Drive, де ви можете знайти багато цікавої та пізнавальної інформації;

Каталог авто: готові варіанти та пошук за запитом

На сайті компанії також представлений каталог вже наявних в Україні авто, який регулярно оновлюється. Таке рішення є оптимальним для тих, хто не хоче очікувати довго й бажає придбати авто якомога швидше. Серед найпопулярніших категорій автомобілів:



1. Автомобілі FORD з США — доступні моделі з мінімальними пошкодженнями, вигідні ціни, висока надійність.



2. Електромобілі з Китаю та Норвегії — екологічні рішення для міського трафіку.



3. Кросовери та седани з Південної Кореї — відмінне співвідношення ціни та якості.





Замовлення авто з Day Drive: покроковий гайд до машини вашої мрії

Процес замовлення максимально простий, прозорий та максимально зрозумілий на всіх його етапах:



Крок 1: Ви залишаєте заявку на сайті і спеціалісти компанії зв’яжуться з вами;



Крок 2: Менеджер компанії допомагає вам у підборі авто або супроводжує на торгах Copart/IAAI;



Крок 3: Компанія організовує доставку, розмитнення та сертифікацію придбаного автомобіля;



Крок 4: Ви отримуєте своє авто з усіма документами, готове до реєстрації.



Усі авто проходять ретельну перевірку в питаннях технічного стану, пробігу та юридичної чистоти.



Висновки

Day Drive — це не просто сервіс з доставки авто з-за кордону, а ті, хто перетворюють мрії на реальність. З ними ви отримаєте бажане авто швидко, просто і без всіляких турбот. Весь процес автоматизований, а спеціалісти компанії завжди готові прийти на допомогу. Завітайте до каталогу авто з цінами під ключ і оберіть свій ідеальний автомобіль вже сьогодні!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Компаніявже багато років займається пригоном автомобілів з США, Китаю, Норвегії, Кореї “під ключ”. Саме така довготривала присутність на ринку та досвід спеціалістів компанії дозволили зібрати парк наявних автомобілів в Україні за найвигіднішими цінами.Тож якщо ви вже давно мріяли про справжнього якісного американця, то саме час звернутись до Day Drive, адже вони допоможуть обрати та пригнати автомобілі FORD з США за найбільш вигідною ціною на ринку, а всі наявні в Україні пропозиції представлені в зручному каталозі автомобілів, що розміщений у розділі сайту з головного меню.Day Drive — це більше, ніж ще одна пересічна компанія, яка спеціалізується на пригоні авто з-за кордону. Це ваші особисті консультанти, аналітики та логісти, які мають нечуваний досвід в автомобільній галузі. Основними перевагами співпраці з цією компанією є виключна прозорість процесів та комплексний підхід: від вибору автомобіля на аукціоні до вручення вам ключів в Україні.Серед інших переваг слід відзначити:На сайті компанії також представлений каталог вже наявних в Україні авто, який регулярно оновлюється. Таке рішення є оптимальним для тих, хто не хоче очікувати довго й бажає придбати авто якомога швидше. Серед найпопулярніших категорій автомобілів:1.— доступні моделі з мінімальними пошкодженнями, вигідні ціни, висока надійність.2. Електромобілі з Китаю та Норвегії — екологічні рішення для міського трафіку.3. Кросовери та седани з Південної Кореї — відмінне співвідношення ціни та якості.Процес замовлення максимально простий, прозорий та максимально зрозумілий на всіх його етапах:Ви залишаєте заявку на сайті і спеціалісти компанії зв’яжуться з вами;Менеджер компанії допомагає вам у підборі авто або супроводжує на торгах Copart/IAAI;Компанія організовує доставку, розмитнення та сертифікацію придбаного автомобіля;Ви отримуєте своє авто з усіма документами, готове до реєстрації.Усі авто проходять ретельну перевірку в питаннях технічного стану, пробігу та юридичної чистоти.Day Drive — це не просто сервіс з доставки авто з-за кордону, а ті, хто перетворюють мрії на реальність. З ними ви отримаєте бажане авто швидко, просто і без всіляких турбот. Весь процес автоматизований, а спеціалісти компанії завжди готові прийти на допомогу. Завітайте до каталогу авто з цінами під ключ і оберіть свій ідеальний автомобіль вже сьогодні!

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