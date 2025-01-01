У Луцьку внаслідок російського обстрілу пошкоджена 141 квартира





Мешканцям будуть виплачувати компенсацію на оренду житла з резервного фонду міського бюджету.



Порядок цих виплат затвердили під час засідання виконавчого комітету у середу, 11 червня, пише



Компенсацію виплачуватимуть щомісячно в обсязі, що не перевищує 14 тис. грн. У разі укладення договору оренди на меншу суму, виплата здійснюється в обсязі, встановленому договором оренди.



Для отримання матеріальної допомоги потрібно звернутися у департамент соціальної політики з такими документами:



заява для отримання матеріальної допомоги;



документ, який посвідчує особу отримувача;



довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;



інформація про рахунок у банківській установі та його реквізити;



договір найму (оренди) житла;



інші документи (за потреби).



Матеріальну допомогу виплачуватимуть до відновлення нерухомого майна, яке було зруйноване або стало непридатним для проживання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок пошкодження під час масованого обстрілу під ранок 6 червня у Луцьку багато квартир у кількох будинках стали непридатними для проживання.Мешканцям будуть виплачувати компенсацію на оренду житла з резервного фонду міського бюджету.Порядок цих виплат затвердили під час засідання виконавчого комітету у середу, 11 червня, пише misto.media Компенсацію виплачуватимуть щомісячно в обсязі, що не перевищує 14 тис. грн. У разі укладення договору оренди на меншу суму, виплата здійснюється в обсязі, встановленому договором оренди.заява для отримання матеріальної допомоги;документ, який посвідчує особу отримувача;довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;інформація про рахунок у банківській установі та його реквізити;договір найму (оренди) житла;інші документи (за потреби).Матеріальну допомогу виплачуватимуть до відновлення нерухомого майна, яке було зруйноване або стало непридатним для проживання.

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