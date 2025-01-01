У Луцьку внаслідок російського обстрілу пошкоджена 141 квартира

У Луцьку внаслідок російського обстрілу пошкоджена 141 квартира
Внаслідок пошкодження під час масованого обстрілу під ранок 6 червня у Луцьку багато квартир у кількох будинках стали непридатними для проживання.

Мешканцям будуть виплачувати компенсацію на оренду житла з резервного фонду міського бюджету.

Порядок цих виплат затвердили під час засідання виконавчого комітету у середу, 11 червня, пише misto.media.

Компенсацію виплачуватимуть щомісячно в обсязі, що не перевищує 14 тис. грн. У разі укладення договору оренди на меншу суму, виплата здійснюється в обсязі, встановленому договором оренди.

Для отримання матеріальної допомоги потрібно звернутися у департамент соціальної політики з такими документами:

заява для отримання матеріальної допомоги;

документ, який посвідчує особу отримувача;

довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

інформація про рахунок у банківській установі та його реквізити;

договір найму (оренди) житла;

інші документи (за потреби).

Матеріальну допомогу виплачуватимуть до відновлення нерухомого майна, яке було зруйноване або стало непридатним для проживання.

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Теги: Луцьк, обстріл
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