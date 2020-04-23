Кишкова паличка у Стиру: мешканців міста на Волині закликали не купатися
Сьогодні, 22:12
У річці Стир в місті Рожище на Волині зафіксували кишкову паличку. За результатами досліджень її рівень перевищує допустиму норму уп’ятеро.
У пробах води виявили 24196 одиниць лактозопозитивних паличок на літр (норма — 5 тисяч одиниць), що свідчить про фекальне забруднення річки, повідомили 18 червня у Рожищенській міськраді.
За даними органу місцевого самоврядування, купання у такій воді може призвести до інфекційних захворювань.
"Закликаємо громадян утриматися від купання в річці Стир до покращення якості води. Також буде вжито заходів щодо встановлення попереджувальних знаків та проведення робіт з очищення води", — йдеться у повідомленні.
Суспільне звернулося за коментарем у Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ, аби дізнатися про безпечні місця для купання в області станом на 18 червня. В установі пообіцяли відповісти пізніше.
Чим небезпечна кишкова паличка
За даними Міністерства охорони здоров'я, у разі потрапляння в організм кишкова паличка може викликати кишкові інфекції. Також купання у такій воді може призвести до запалення сечовивідних шляхів і статевих органів.
До головних симптомів гострої кишкової інфекції, за яких потрібно негайно звернутися до лікаря, належать: сухість у роті та горлі, підвищена температура, що супроводжується діареєю і блювотою і переймоподібні болі в животі.
Які ще захворювання можуть передаватися через воду
холера і дизентерія,
кишкові інфекції, що спричиняють розлади травлення,
шкірні захворювання, контактні дерматити,
лістеріоз, лептоспіроз,
гельмінтози (глисти);
запалення внутрішнього вуха.
Що робити, аби убезпечити себе та близьких під час купання на водоймах
Не потрібно купатися у "стоячій воді", бо у ній багато патогенних мікроорганізмів, паразитів, екскрементів гризунів, що можуть бути небезпечними для здоров’я людини;
Не потрібно ковтати воду під час купання;
Відпускати у воду дітей лише з наглядом і не купатися наодинці;
Не мити посуд, харчові продукти, зокрема овочі та фрукти у воді, де купаєтесь та в "застояній воді";
Після купання потрібно обов’язково прийняти душ.
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У пробах води виявили 24196 одиниць лактозопозитивних паличок на літр (норма — 5 тисяч одиниць), що свідчить про фекальне забруднення річки, повідомили 18 червня у Рожищенській міськраді.
За даними органу місцевого самоврядування, купання у такій воді може призвести до інфекційних захворювань.
"Закликаємо громадян утриматися від купання в річці Стир до покращення якості води. Також буде вжито заходів щодо встановлення попереджувальних знаків та проведення робіт з очищення води", — йдеться у повідомленні.
Суспільне звернулося за коментарем у Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ, аби дізнатися про безпечні місця для купання в області станом на 18 червня. В установі пообіцяли відповісти пізніше.
Чим небезпечна кишкова паличка
За даними Міністерства охорони здоров'я, у разі потрапляння в організм кишкова паличка може викликати кишкові інфекції. Також купання у такій воді може призвести до запалення сечовивідних шляхів і статевих органів.
До головних симптомів гострої кишкової інфекції, за яких потрібно негайно звернутися до лікаря, належать: сухість у роті та горлі, підвищена температура, що супроводжується діареєю і блювотою і переймоподібні болі в животі.
Які ще захворювання можуть передаватися через воду
холера і дизентерія,
кишкові інфекції, що спричиняють розлади травлення,
шкірні захворювання, контактні дерматити,
лістеріоз, лептоспіроз,
гельмінтози (глисти);
запалення внутрішнього вуха.
Що робити, аби убезпечити себе та близьких під час купання на водоймах
Не потрібно купатися у "стоячій воді", бо у ній багато патогенних мікроорганізмів, паразитів, екскрементів гризунів, що можуть бути небезпечними для здоров’я людини;
Не потрібно ковтати воду під час купання;
Відпускати у воду дітей лише з наглядом і не купатися наодинці;
Не мити посуд, харчові продукти, зокрема овочі та фрукти у воді, де купаєтесь та в "застояній воді";
Після купання потрібно обов’язково прийняти душ.
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