Кишкова паличка у Стиру: мешканців міста на Волині закликали не купатися





У пробах води виявили 24196 одиниць лактозопозитивних паличок на літр (норма — 5 тисяч одиниць), що свідчить про фекальне забруднення річки, повідомили 18 червня у Рожищенській міськраді.



За даними органу місцевого самоврядування, купання у такій воді може призвести до інфекційних захворювань.



"Закликаємо громадян утриматися від купання в річці Стир до покращення якості води. Також буде вжито заходів щодо встановлення попереджувальних знаків та проведення робіт з очищення води", — йдеться у повідомленні.







Чим небезпечна кишкова паличка



За даними Міністерства охорони здоров'я, у разі потрапляння в організм кишкова паличка може викликати кишкові інфекції. Також купання у такій воді може призвести до запалення сечовивідних шляхів і статевих органів.



До головних симптомів гострої кишкової інфекції, за яких потрібно негайно звернутися до лікаря, належать: сухість у роті та горлі, підвищена температура, що супроводжується діареєю і блювотою і переймоподібні болі в животі.



Які ще захворювання можуть передаватися через воду

холера і дизентерія,

кишкові інфекції, що спричиняють розлади травлення,

шкірні захворювання, контактні дерматити,

лістеріоз, лептоспіроз,

гельмінтози (глисти);

запалення внутрішнього вуха.

Що робити, аби убезпечити себе та близьких під час купання на водоймах



Не потрібно купатися у "стоячій воді", бо у ній багато патогенних мікроорганізмів, паразитів, екскрементів гризунів, що можуть бути небезпечними для здоров’я людини;



Не потрібно ковтати воду під час купання;

Відпускати у воду дітей лише з наглядом і не купатися наодинці;

Не мити посуд, харчові продукти, зокрема овочі та фрукти у воді, де купаєтесь та в "застояній воді";

Після купання потрібно обов’язково прийняти душ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У річці Стир в місті Рожище на Волині зафіксували кишкову паличку. За результатами досліджень її рівень перевищує допустиму норму уп’ятеро.У пробах води виявили 24196 одиниць лактозопозитивних паличок на літр (норма — 5 тисяч одиниць), що свідчить про фекальне забруднення річки, повідомили 18 червня у Рожищенській міськраді.За даними органу місцевого самоврядування, купання у такій воді може призвести до інфекційних захворювань."Закликаємо громадян утриматися від купання в річці Стир до покращення якості води. Також буде вжито заходів щодо встановлення попереджувальних знаків та проведення робіт з очищення води", — йдеться у повідомленні. Суспільне звернулося за коментарем у Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ, аби дізнатися про безпечні місця для купання в області станом на 18 червня. В установі пообіцяли відповісти пізніше.За даними Міністерства охорони здоров'я, у разі потрапляння в організм кишкова паличка може викликати кишкові інфекції. Також купання у такій воді може призвести до запалення сечовивідних шляхів і статевих органів.До головних симптомів гострої кишкової інфекції, за яких потрібно негайно звернутися до лікаря, належать: сухість у роті та горлі, підвищена температура, що супроводжується діареєю і блювотою і переймоподібні болі в животі.Які ще захворювання можуть передаватися через водухолера і дизентерія,кишкові інфекції, що спричиняють розлади травлення,шкірні захворювання, контактні дерматити,лістеріоз, лептоспіроз,гельмінтози (глисти);запалення внутрішнього вуха.Що робити, аби убезпечити себе та близьких під час купання на водоймахНе потрібно купатися у "стоячій воді", бо у ній багато патогенних мікроорганізмів, паразитів, екскрементів гризунів, що можуть бути небезпечними для здоров’я людини;Не потрібно ковтати воду під час купання;Відпускати у воду дітей лише з наглядом і не купатися наодинці;Не мити посуд, харчові продукти, зокрема овочі та фрукти у воді, де купаєтесь та в "застояній воді";Після купання потрібно обов’язково прийняти душ.

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