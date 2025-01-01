Фестиваль «Волинська Лавандія» перенесли: подробиці

Фестиваль «Волинська Лавандія» перенесли: подробиці
Відкриття фестивалю лаванди та лілій «Волинська Лавандія» перенесли на 26 червня.

Про це повідомили організатори в соцмережах, передає "Конкурент".

Затримка пов’язана з прохолодною погодою на початку літа, через яку лаванда поки не розквітла на повну.

«Ми дуже хочемо, щоб ви побачили це неймовірне поле у всій його красі, тому чекаємо на ідеальний момент цвітіння. Слідкуйте за нашими оголошеннями – ми повідомлятимемо про стан поля, щоб ви змогли насолодитися ароматом і красою лаванди на повну!» – йдеться у зверненні організаторів.

Фестиваль триватиме з 26 червня до 20 липня.

Нагадаємо, раніше планувалося, що «Волинська Лавандія» стартує 21 червня.

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Теги: Волинська Голландія, ціни, квитки
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