Волинянка здобула бронзу на Кубку світу з кікбоксингу

Альона Жемчугова здобула "бронзову" медаль в етапі Кубка світу з кікбоксингу WAKO, який відбувся в Угорщині.



Про це 18 червня із посиланням на тренера Дмитра Кобеля повідомили в обласному управлінні молоді та спорту, пише



"Жемчугова Альона в жорсткій міжнародній конкуренції виборола 3 місце", — йдеться в повідомленні.



Довідково: в березні 2025 року волинянка Альона Жемчугова здобула "золото" на чемпіонаті України з кікбоксингу та виконала норматив Кандидата в майстри спорту України з кікбоксингу WAKO.



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