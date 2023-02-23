Волинянка здобула бронзу на Кубку світу з кікбоксингу
Сьогодні, 18:16
Спортсменка з Волині Альона Жемчугова здобула "бронзову" медаль в етапі Кубка світу з кікбоксингу WAKO, який відбувся в Угорщині.
Про це 18 червня із посиланням на тренера Дмитра Кобеля повідомили в обласному управлінні молоді та спорту, пише Суспільне.
"Жемчугова Альона в жорсткій міжнародній конкуренції виборола 3 місце", — йдеться в повідомленні.
Довідково: в березні 2025 року волинянка Альона Жемчугова здобула "золото" на чемпіонаті України з кікбоксингу та виконала норматив Кандидата в майстри спорту України з кікбоксингу WAKO.
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Про це 18 червня із посиланням на тренера Дмитра Кобеля повідомили в обласному управлінні молоді та спорту, пише Суспільне.
"Жемчугова Альона в жорсткій міжнародній конкуренції виборола 3 місце", — йдеться в повідомленні.
Довідково: в березні 2025 року волинянка Альона Жемчугова здобула "золото" на чемпіонаті України з кікбоксингу та виконала норматив Кандидата в майстри спорту України з кікбоксингу WAKO.
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