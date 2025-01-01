Келлог планує найближчим часом відвідати Білорусь для зустрічі з Лукашенком, - Reuters

Кіт Келлог планує найближчими днями відвідати Білорусь і зустрітись із самопроголошеним главою країни Олександром Лукашенком.



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Наразі невідомо, як саме відбуватиметься зустріч, але два джерела зазначили, що в приватній розмові Келлог назвав цю поїздку кроком, який може допомогти розпочати мирні переговори щодо російсько-української війни.



Як пише Reuters, планування таких поїздок вимагає ретельних переговорів, й існує імовірність, що візит може бути скасований або перенесений останньої миті.



Якщо ж Келлог таки приїде до Білорусі, він стане найвищим за рангом американським посадовцем, який відвідав цю країну за останні роки.



Держдепартамент США та білоруське посольство у Вашингтоні відмовилися від коментарів. Келлог та Білий дім також не відповіли на запити видання.



Більше про російсько-українські переговори



Під час переговорів у Стамбулі 2 червня російська сторона передала Україні меморандум зі своїми умовами щодо мирного врегулювання війни.



Серед іншого, росіяни вимагають: виходу Сил оборони України з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей або заборони передислокацій військ; «міжнародного визнання» російської окупації цих областей та Криму; нейтралітету України; обмеження чисельності Збройних сил України тощо.



Україна передала рф свої пропозиції для припинення вогню заздалегідь. Журналіст Financial Times Крістофер Міллер публікував повний текст документа.



Першим пунктом викладено принципи угоди та переговорний процес:



повне й безумовне припинення вогню в небі, на суші та на морі;



заходи зміцнення довіри (повернення всіх депортованих дітей та обмін полонених за принципом «всіх на всіх»);



неповторення агресії;



гарантії безпеки;



залучення міжнародної спільноти та суверенітет України.



Україна також наполягає, що нинішня лінія зіткнення є відправною точкою для переговорів.

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