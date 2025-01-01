З-під завалів дістали ще 3 тіла: у Києві зросла кількість загиблих від ударів рф





Про це повідомили у ДСНС України.



Станом на 23.20 у Солом'янському районі з-під завалів частково зруйнованого дев’ятиповерхового будинку деблоковано тіла ще 3 загиблих осіб.



Всього за вказаною адресою вилучено тіла 11 осіб. Роботи тривають.

Всього у столиці загинуло 16 осіб та 134 людини постраждало.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У столиці України з-під завалів зруйнованої під час обстрілу росіян багатоповерхівки дістали ще тіла трьох загиблих.Про це повідомили у ДСНС України.Станом на 23.20 у Солом'янському районі з-під завалів частково зруйнованого дев’ятиповерхового будинку деблоковано тіла ще 3 загиблих осіб.Всього за вказаною адресою вилучено тіла 11 осіб. Роботи тривають.Всього у столиці загинуло 16 осіб та 134 людини постраждало.

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