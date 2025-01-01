З-під завалів дістали ще 3 тіла: у Києві зросла кількість загиблих від ударів рф

З-під завалів дістали ще 3 тіла: у Києві зросла кількість загиблих від ударів рф
У столиці України з-під завалів зруйнованої під час обстрілу росіян багатоповерхівки дістали ще тіла трьох загиблих.

Про це повідомили у ДСНС України.

Станом на 23.20 у Солом'янському районі з-під завалів частково зруйнованого дев’ятиповерхового будинку деблоковано тіла ще 3 загиблих осіб.

Всього за вказаною адресою вилучено тіла 11 осіб. Роботи тривають.
Всього у столиці загинуло 16 осіб та 134 людини постраждало.
З-під завалів дістали ще 3 тіла: у Києві зросла кількість загиблих від ударів рф
З-під завалів дістали ще 3 тіла: у Києві зросла кількість загиблих від ударів рф
З-під завалів дістали ще 3 тіла: у Києві зросла кількість загиблих від ударів рф
З-під завалів дістали ще 3 тіла: у Києві зросла кількість загиблих від ударів рф

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Теги: Україна, Київ, війна, загибель, руйнування, жертви
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