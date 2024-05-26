У Луцьку п'яний водій скоїв ДТП
Сьогодні, 22:08
В обласному центрі Волині нетверезий водій скоїв дорожньо-транспортну пригоду та не визнавав, що він п'яний.
Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волинської області.
"Сьогодні ми отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на вулиці Глушець. З’ясувалося, що водій автомобіля Audi не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення з транспортним засобом Mitsubishi, що рухався попереду. Унаслідок автопригоди обидва транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень", - йдеться у дописі на сторінці поліції.
Під час спілкування з керманичем автомобіля Audi інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд на стан сп’яніння за допомогою приладу Драгер. Результат — 3,09 проміле.
Однак він не погодився з результатом і виявив бажання пройти обстеження в медичному закладі. Висновок лікаря підтвердив стан сп’яніння.
На водія патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило ДТП) та за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волинської області.
"Сьогодні ми отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на вулиці Глушець. З’ясувалося, що водій автомобіля Audi не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення з транспортним засобом Mitsubishi, що рухався попереду. Унаслідок автопригоди обидва транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень", - йдеться у дописі на сторінці поліції.
Під час спілкування з керманичем автомобіля Audi інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд на стан сп’яніння за допомогою приладу Драгер. Результат — 3,09 проміле.
Однак він не погодився з результатом і виявив бажання пройти обстеження в медичному закладі. Висновок лікаря підтвердив стан сп’яніння.
На водія патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило ДТП) та за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку проінспектували пляжі. ФОТО
Сьогодні, 22:49
У Луцьку п'яний водій скоїв ДТП
Сьогодні, 22:08
На Донеччині загинув 32-річний воїн з Волині Іван Каменчук
Сьогодні, 21:26
У Луцьку горіла квартира в багатоповерхівці. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 20:45
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 червня
Сьогодні, 20:00