У Луцьку п'яний водій скоїв ДТП

В обласному центрі Волині нетверезий водій скоїв дорожньо-транспортну пригоду та не визнавав, що він п'яний.Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волинської області."Сьогодні ми отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на вулиці Глушець. З’ясувалося, що водій автомобіля Audi не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення з транспортним засобом Mitsubishi, що рухався попереду. Унаслідок автопригоди обидва транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень", - йдеться у дописі на сторінці поліції.Під час спілкування з керманичем автомобіля Audi інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд на стан сп’яніння за допомогою приладу Драгер. Результат — 3,09 проміле.Однак він не погодився з результатом і виявив бажання пройти обстеження в медичному закладі. Висновок лікаря підтвердив стан сп’яніння.На водія патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило ДТП) та за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння).