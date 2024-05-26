У Луцьку п'яний водій скоїв ДТП

У Луцьку п'яний водій скоїв ДТП
В обласному центрі Волині нетверезий водій скоїв дорожньо-транспортну пригоду та не визнавав, що він п'яний.

Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волинської області.

"Сьогодні ми отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на вулиці Глушець. З’ясувалося, що водій автомобіля Audi не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення з транспортним засобом Mitsubishi, що рухався попереду. Унаслідок автопригоди обидва транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень", - йдеться у дописі на сторінці поліції.

Під час спілкування з керманичем автомобіля Audi інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд на стан сп’яніння за допомогою приладу Драгер. Результат — 3,09 проміле.
Однак він не погодився з результатом і виявив бажання пройти обстеження в медичному закладі. Висновок лікаря підтвердив стан сп’яніння.

На водія патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило ДТП) та за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння).

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Теги: Волинь, аварія, Глушець, ДТП, п'яний за кермом
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