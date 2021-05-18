У Луцьку горіла квартира в багатоповерхівці. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 20:45
У Луцьку рятувальники оперативно ліквідували пожежу квартири на 9-у поверсі.
Пожежа сталася у вівторок, 17 червня. Про це повідомляють на сторінці Головного управління ДСНС України у Волинській області.
17 червня о 17:30 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в Луцьку — горіла квартира на 9-поверсі на вулиці Писаревського (нині — Олімпійська). За викликом спрямували рятувальників 1 та 25 державних пожежно-рятувальних частин.
Перший з екіпажів прибув за викликом о 17:35. З'ясувалося, що вогонь охопив житлові кімнати однієї з квартир та перекинувся на балкон.
Ще до прибуття підрозділів ДСНС мешканці самотужки почали виходити з квартир, рятувальники допомогли окремим громадянам вийти з будинку. Рятувальники проклали рукавні лінії на гасіння пожежі зсередини та подали на гасіння воду за допомогою автодрабини.
Горіння локалізували о 17:50, ліквідували — о 17:56.
Потерпілих немає. Обставини та причину загоряння з'ясовують.
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Пожежа сталася у вівторок, 17 червня. Про це повідомляють на сторінці Головного управління ДСНС України у Волинській області.
17 червня о 17:30 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в Луцьку — горіла квартира на 9-поверсі на вулиці Писаревського (нині — Олімпійська). За викликом спрямували рятувальників 1 та 25 державних пожежно-рятувальних частин.
Перший з екіпажів прибув за викликом о 17:35. З'ясувалося, що вогонь охопив житлові кімнати однієї з квартир та перекинувся на балкон.
Ще до прибуття підрозділів ДСНС мешканці самотужки почали виходити з квартир, рятувальники допомогли окремим громадянам вийти з будинку. Рятувальники проклали рукавні лінії на гасіння пожежі зсередини та подали на гасіння воду за допомогою автодрабини.
Горіння локалізували о 17:50, ліквідували — о 17:56.
Потерпілих немає. Обставини та причину загоряння з'ясовують.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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