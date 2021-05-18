У Луцьку горіла квартира в багатоповерхівці. ФОТО, ВІДЕО

У Луцьку рятувальники оперативно ліквідували пожежу квартири на 9-у поверсі.Пожежа сталася у вівторок, 17 червня. Про це повідомляють на сторінці Головного управління ДСНС України у Волинській області.17 червня о 17:30 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в Луцьку — горіла квартира на 9-поверсі на вулиці Писаревського (нині — Олімпійська). За викликом спрямували рятувальників 1 та 25 державних пожежно-рятувальних частин.Перший з екіпажів прибув за викликом о 17:35. З'ясувалося, що вогонь охопив житлові кімнати однієї з квартир та перекинувся на балкон.Ще до прибуття підрозділів ДСНС мешканці самотужки почали виходити з квартир, рятувальники допомогли окремим громадянам вийти з будинку. Рятувальники проклали рукавні лінії на гасіння пожежі зсередини та подали на гасіння воду за допомогою автодрабини.Горіння локалізували о 17:50, ліквідували — о 17:56.Потерпілих немає. Обставини та причину загоряння з'ясовують.