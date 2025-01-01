Адміністрація Трампа згорнула робочу групу з розробки стратегії тиску на росію, - ЗМІ

Адміністрація Трампа згорнула робочу групу з розробки стратегії тиску на росію, - ЗМІ
Адміністрація президента США Дональда Трампа нещодавно припинила діяльність міжвідомчої робочої групи, яка мала виробити стратегії тиску на Росію для просування мирних переговорів щодо України.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на трьох американських посадовців, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, робоча група була створена навесні та координувалася Радою національної безпеки США. До її складу входили представники Держдепу, Мінфіну, Пентагону, розвідки та головний радник з питань Європи й Росії Ендрю Пік, якого усунули в травні. За словами співрозмовників, уже у травні ініціатива втратила динаміку, оскільки Трамп виявив небажання підтримувати жорсткішу лінію щодо Москви.

Приблизно три тижні тому групу остаточно ліквідували внаслідок звільнення більшості членів Ради нацбезпеки, включно з командою, яка опікувалася війною в Україні.

Попри обіцянки Трампа завершити війну "в перший день", останніми місяцями він висловлював розчарування відсутністю результатів і натякав на відмову США від ролі посередника у врегулюванні конфлікту. Посадовці зазначають, що Трамп у будь-який момент може змінити позицію, але сам факт створення або ліквідації цієї групи міг залишитися поза його увагою.

Робота групи залишалася на етапі попередніх обговорень, зокрема щодо обмеження поставок до Росії з боку країн Східної Європи, Азії та колишніх радянських республік. Її діяльність не була пов’язана із санкційними ініціативами Конгресу.

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Теги: Росія, війна
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