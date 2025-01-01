Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя
Сьогодні, 09:04
Сьогодні, 18 червня, через Нововолинськ проїде жалобний кортеж із тілом Героя Михайла Муковоза з Іваничівської громади.
Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
За словами міського голови, о 10:00 - виїзд від моргу Нововолинська.
«Прошу гідно вшанувати Захисника! Вічна памʼять Герою!» - зазначив Борис Карпус.
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Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
За словами міського голови, о 10:00 - виїзд від моргу Нововолинська.
«Прошу гідно вшанувати Захисника! Вічна памʼять Герою!» - зазначив Борис Карпус.
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