Волинянина оштрафували на 15 тис грн за магніт на лічильнику. Що кажуть комунальники

Волинянина оштрафували на 15 тис грн за магніт на лічильнику. Що кажуть комунальники
У Володимирі на Волині на 15 тисяч гривень оштрафували чоловіка, який встановив магніт на лічильник води.

Таким чином споживач намагався уповільнити роботу приладу обліку, щоб зменшити суму платіжки, розповіла Суспільному фахівчиня комунікації зі ЗМІ та громадськості "Володимирводоканалу" Жанна Білоцька.

Порушника виявили контролери підприємства під час обстеження приладів обліку. Поки споживач зменшував з допомогою магніту показники лічильника, загальнобудинкові втрати води розподілялися у платіжках на усіх мешканців будинку.

Зі слів Жанни Білоцької, з початку 2025 року, у Володимирі зафіксували три спроби втручання у роботу приладів з допомогою магнітів.

"Це поодинокі випадки. У нас постійно ходять контролери з перевірками, заходять у багатоквартирні будинки, подвір'я, щоб вирахувати порушників і навіть буває таке, що люди самовільно під’єднуються до мережі", — зазначила фахівчиня комунікації.
За такі дії споживачі мають сплатить штраф. На його розмір впливає кількість витраченої води.

"Якщо ми не можемо визначити, як довго там стоїть цей магніт, сума стягнення визначається згідно з правилами розрахунку обсягу безоблікового водовідведення за пропускною спроможністю труби", — додала Жанна Білоцька.
Як розповів юрисконсульт "Володимирводоканалу" Богдан Пікула, з боку виявлених порушників ще не було прецедентів оскарження рішення про штраф.

"Як правило, всі споживачі, які допустили таке порушення, визнають це, але вони не згідні з сумою штрафу", — сказав Богдан Пікула.
Він зауважив: на основі розрахунків про несплату за витрату води підприємство подає на споживача до суду. З його досвіду, усі судові рішення після розгляду справи приймали на користь "Володимирводоканалу".

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Теги: волинянин, лічильник, магніт
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