У Луцькій громаді планують підняти тариф на вивезення сміття: коли й наскільки





Про наміри здорожчання послуги з управління побутовими відходами, яку надає спеціальне комунальне автотранспортне підприємство "Луцькспецкомунтранс", 17 червня повідомили у Луцькій міській раді, пише



Як йдеться у повідомленні, переглянути тариф хочуть "з метою забезпечення стабільного та якісного надання послуг".



На скільки зросте вартість вивезення сміття



В порівняльній таблиці, яку підготували комунальники, зазначили, що для багатоквартирних і одноквартирних будинків у Луцьку послуга "збирання, перевезення, відновлення і видалення побутових відходів" замість чинного тарифу 55,26 грн вартуватиме 61,16 грн. Для одного прописаного у квартирі мешканця вивезення сміття на місяць здорожчає на 5,90 грн.



Для власників приватних будинків у Луцьку тариф із вивезення твердих побутових відходів з 56,57 грн може зрости до 62,89 грн. Послуга для одного мешканця на місяць збільшується на 6,32 грн.



Також "Луцькспецкомунтранс" планує збільшити вартість послуги із вивезення сміття для мешканців багатоквартирних та одноквартирних будинків у селах, які входять до Луцької громади. Зокрема, тариф для одного прописаного мешканця на місяць із 35,24 грн може підвищитися до 39,30 грн. Здорожчання становитиме 4,06 грн.



Для мешканців приватних будинків у селах Луцької громади послуга із вивезення сміття з 37,88 грн може здорожчати до 42,09 грн, тобто, на 4,21 грн.



Як додали у Луцькій міськраді, зауваження та пропозиції щодо перегляду тарифу на вивезення сміття приймаються у письмовій формі від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань протягом 7 календарних днів за адресою: 43027, м.Луцьк, вулиця Дубнівська, 64. Телефон (0332) 24-55-27.



Рішення про підняття вартості тарифу за вивіз сміття у Луцькій громаді буде ухвалюватися на найближчому засіданні виконавчого комітету Луцької міської ради, яке відбудеться 16 липня цього року, розповів у коментарі Суспільному заступник начальника управління інформаційної роботи Луцькради Олександр Олішевський.



Як змінювалася вартість вивезення сміття у Луцьку



Востаннє вивезення твердих побутових відходів у Луцькій громаді дорожчало 1 червня 2024 року. Тоді вартість послуги для мешканців багатоквартирних будинків у Луцьку зросла на 16,70 грн, для приватних осель — на 13,14 грн. Тариф для багатоповерхівок і приватних забудов сіл Луцької громади тоді збільшився на 8,52 грн.



Перед цим тариф на вивезення твердих побутових відходів у Луцьку переглядали 1 серпня 2023 року. Тоді вартість послуги зросла в середньому на 3 гривні 50 копійок для усіх категорій населення.



Раніше тариф на вивезення сміття у Луцьку збільшувався в січні 2023 року. Також у платіжках тоді додалась плата за абонентське обслуговування, якої раніше в місті не запроваджували.

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