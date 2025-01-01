Історія про справжнє кохання, яке не має меж: чим дивуватимуть у Волинському драмтеатрі 18 – 21 червня





Інтриги, кохання та емоційні моменти – ось що чекає поціновувачів театрального мистецтва цього тижня.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 18 до 21 червня.



Кожен із нас напевно чув чиюсь історію про справжнє кохання, яке не має меж, і людина не здатна «запхати» його у рамки «правильності». А тут про це уся вистава...



У середу, 18 червня, о 18:00 на камерній сцені – драма «Не шукайте ЩАСТЯ, бо я його украв» за п'єсою Івана Франка «Украдене щастя». Режисерка-постановниця – Ольга Оноприюк. Тривалість – 1 година 15 хвилин (без антракту).



У центрі вистави – любовний трикутник, боротьба між почуттями та нормами моралі, змагання з самим собою заради примирення із соціумом – а все це потрохи знищує особистість і, як жахливо це не звучало б, іноді смерть є єдиним логічним завершенням страждань людини, яка за природою своєю народжена бути щасливою…



Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на



Історія, що надовго залишиться з вами.



У п’ятницю, 20 червня, о 18:00 – абсурдна трагікомедія «Кароль» Славомира Мрожека. Театр в укритті. Режисер-постановник – Владислав Маціюк. Тривалість – 1 година 5 хвилин (без антракту).



Сміх, що проривається крізь темряву. Дід і Внук шукають окуляри. І Кароля. Окуліст – не готовий. Ви – теж. Нецензурна лексика. Постріл рушниці.



Хто ж насправді зачиняє та відчиняє двері?



У суботу, 21 червня, о 18:00 на камерній сцені – чорна комедія «Той, що відчиняє двері» Неди Нежданої. Режисер-постановник – Владислав Маціюк. Тривалість – 1 година 10 хвилин (без антракту).



Ця постановка – історія двох жінок, які опинилися у морзі, та, кого тероризують дивні дзвінки невідомих. Їхні здогадки коливаються від потойбічного втручання до перебування у психіатричній лікарні, від політичного перевороту до загрози ядерної війни. Незважаючи на це, головні героїні зберігають легкість і гумор в настрої. Проте фінал розкриває зовсім іншу правду...



Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:

☑️

☑️

☑️

☑️

☑️

☑️

☑️ Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 18 до 21 червня.У середу,на камерній сцені –. Режисерка-постановниця –. Тривалість – 1 година 15 хвилин (без антракту).У центрі вистави – любовний трикутник, боротьба між почуттями та нормами моралі, змагання з самим собою заради примирення із соціумом – а все це потрохи знищує особистість і, як жахливо це не звучало б, іноді смерть є єдиним логічним завершенням страждань людини, яка за природою своєю народжена бути щасливою…Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру У п’ятницю,. Театр в укритті. Режисер-постановник –. Тривалість – 1 година 5 хвилин (без антракту).Сміх, що проривається крізь темряву.шукають окуляри. І. Окуліст – не готовий. Ви – теж. Нецензурна лексика. Постріл рушниці.У суботу,на камерній сцені –. Режисер-постановник – Владислав Маціюк. Тривалість – 1 година 10 хвилин (без антракту).Ця постановка – історія двох жінок, які опинилися у морзі, та, кого тероризують дивні дзвінки невідомих. Їхні здогадки коливаються від потойбічного втручання до перебування у психіатричній лікарні, від політичного перевороту до загрози ядерної війни. Незважаючи на це, головні героїні зберігають легкість і гумор в настрої. Проте фінал розкриває зовсім іншу правду...Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:☑️ YouTube ☑️ Facebook ☑️ Іnstagram ☑️ Viber ☑️ Telegram ☑️ TikTok ☑️ LinkedIn



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію