Історія про справжнє кохання, яке не має меж: чим дивуватимуть у Волинському драмтеатрі 18 – 21 червня

Історія про справжнє кохання, яке не має меж: чим дивуватимуть у Волинському драмтеатрі 18 – 21 червня
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.

Інтриги, кохання та емоційні моменти – ось що чекає поціновувачів театрального мистецтва цього тижня.

Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 18 до 21 червня.

Кожен із нас напевно чув чиюсь історію про справжнє кохання, яке не має меж, і людина не здатна «запхати» його у рамки «правильності». А тут про це уся вистава...

У середу, 18 червня, о 18:00 на камерній сцені – драма «Не шукайте ЩАСТЯ, бо я його украв» за п'єсою Івана Франка «Украдене щастя». Режисерка-постановниця – Ольга Оноприюк. Тривалість – 1 година 15 хвилин (без антракту).

У центрі вистави – любовний трикутник, боротьба між почуттями та нормами моралі, змагання з самим собою заради примирення із соціумом – а все це потрохи знищує особистість і, як жахливо це не звучало б, іноді смерть є єдиним логічним завершенням страждань людини, яка за природою своєю народжена бути щасливою…
Історія про справжнє кохання, яке не має меж: чим дивуватимуть у Волинському драмтеатрі 18 – 21 червня

Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.

Історія, що надовго залишиться з вами.

У п’ятницю, 20 червня, о 18:00абсурдна трагікомедія «Кароль» Славомира Мрожека. Театр в укритті. Режисер-постановник – Владислав Маціюк. Тривалість – 1 година 5 хвилин (без антракту).

Сміх, що проривається крізь темряву. Дід і Внук шукають окуляри. І Кароля. Окуліст – не готовий. Ви – теж. Нецензурна лексика. Постріл рушниці.
Історія про справжнє кохання, яке не має меж: чим дивуватимуть у Волинському драмтеатрі 18 – 21 червня

Хто ж насправді зачиняє та відчиняє двері?

У суботу, 21 червня, о 18:00 на камерній сцені – чорна комедія «Той, що відчиняє двері» Неди Нежданої. Режисер-постановник – Владислав Маціюк. Тривалість – 1 година 10 хвилин (без антракту).

Ця постановка – історія двох жінок, які опинилися у морзі, та, кого тероризують дивні дзвінки невідомих. Їхні здогадки коливаються від потойбічного втручання до перебування у психіатричній лікарні, від політичного перевороту до загрози ядерної війни. Незважаючи на це, головні героїні зберігають легкість і гумор в настрої. Проте фінал розкриває зовсім іншу правду...
Історія про справжнє кохання, яке не має меж: чим дивуватимуть у Волинському драмтеатрі 18 – 21 червня

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Теги: Луцьк, театр
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