На Харківщині поліг прикордонник з Волині Василь Сущик

Сущик Василь Васильович, 1981 року народження.



Про це



"Виконуючи військовий обов’язок у боротьбі за свободу й незалежність України, Василь Васильович віддав своє життя на полі бою, виявивши мужність і відданість справі захисту рідної землі.



Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким і побратимам загиблого Героя. Його подвиг назавжди залишиться в нашій пам’яті", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про дату та місце зустрічі Героя буде повідомлено згодом.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 13 червня 2025 року в районі населеного пункту Дворічанське Харківської області загинув старший солдат, прикордонник, 1981 року народження.Про це повідомили у Вишнівській громаді."Виконуючи військовий обов’язок у боротьбі за свободу й незалежність України, Василь Васильович віддав своє життя на полі бою, виявивши мужність і відданість справі захисту рідної землі.Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким і побратимам загиблого Героя. Його подвиг назавжди залишиться в нашій пам’яті", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про дату та місце зустрічі Героя буде повідомлено згодом.

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