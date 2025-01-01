На Харківщині поліг прикордонник з Волині Василь Сущик

На Харківщині поліг прикордонник з Волині Василь Сущик
13 червня 2025 року в районі населеного пункту Дворічанське Харківської області загинув старший солдат, прикордонник Сущик Василь Васильович, 1981 року народження.

Про це повідомили у Вишнівській громаді.

"Виконуючи військовий обов’язок у боротьбі за свободу й незалежність України, Василь Васильович віддав своє життя на полі бою, виявивши мужність і відданість справі захисту рідної землі.

Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким і побратимам загиблого Героя. Його подвиг назавжди залишиться в нашій пам’яті", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про дату та місце зустрічі Героя буде повідомлено згодом.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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