На Харківщині поліг прикордонник з Волині Василь Сущик
Сьогодні, 12:29
13 червня 2025 року в районі населеного пункту Дворічанське Харківської області загинув старший солдат, прикордонник Сущик Василь Васильович, 1981 року народження.
Про це повідомили у Вишнівській громаді.
"Виконуючи військовий обов’язок у боротьбі за свободу й незалежність України, Василь Васильович віддав своє життя на полі бою, виявивши мужність і відданість справі захисту рідної землі.
Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким і побратимам загиблого Героя. Його подвиг назавжди залишиться в нашій пам’яті", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про дату та місце зустрічі Героя буде повідомлено згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Вишнівській громаді.
"Виконуючи військовий обов’язок у боротьбі за свободу й незалежність України, Василь Васильович віддав своє життя на полі бою, виявивши мужність і відданість справі захисту рідної землі.
Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким і побратимам загиблого Героя. Його подвиг назавжди залишиться в нашій пам’яті", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про дату та місце зустрічі Героя буде повідомлено згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Історія про справжнє кохання, яке не має меж: чим дивуватимуть у Волинському драмтеатрі 18 – 21 червня
Сьогодні, 13:35
На Харківщині поліг прикордонник з Волині Василь Сущик
Сьогодні, 12:29
У Луцьку водій авто на мосту врізався в огорожу
Сьогодні, 12:23
Ракета, якою росіяни вдарили по багатоповерхівці у Києві, провалила бетонні перекриття аж в підвал, - Клименко
Сьогодні, 12:10