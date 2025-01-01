У Луцьку водій авто на мосту врізався в огорожу

У Луцьку водій авто на мосту врізався в огорожу
У Луцьку сталася ДТП на шляхопроводі по вулиці Ківерцівській.

Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Волині.

З’ясувалося, що водій автомобіля Opel, піднімаючись на міст, не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, не врахував її зміну та не обрав безпечну швидкість руху. Як наслідок — наїзд на дорожню огорожу.

На щастя, обійшлося без постраждалих — лише автомобіль та огорожа зазнали механічних пошкоджень.

Крім того, інспектори з’ясували, що 23-річний керманич ніколи не отримував посвідчення водія відповідної категорії.

Патрульні склали адміністративні матеріали за:

ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП);

ч. 1 ст. 139 (Пошкодження дорожніх споруд);

ч. 2 ст. 126 (Керування без відповідного посвідчення водія) КУпАП.

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Теги: Луцьк, ДТП
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