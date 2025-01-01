«Вартові неба»: воїни волинської бригади, які знищують ворожі «пташки»
Сьогодні, 11:47
У мережі опублікували світлини військовослужбовців волинської 100-ї окремої механізованої бригади, які знищують ворожі «пташки».
Про це бригада повідомила у фейсбуці.
«Вартові неба» «Сталевої Сотки», - кажуть у військовій частині, яка опублікувала світлини воїнів.
«Бійці зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 100 омбр, які вдень та вночі очищають українське небо від ворожих «пташок», - йдеться у коментарі до фотографій.
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Про це бригада повідомила у фейсбуці.
«Вартові неба» «Сталевої Сотки», - кажуть у військовій частині, яка опублікувала світлини воїнів.
«Бійці зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 100 омбр, які вдень та вночі очищають українське небо від ворожих «пташок», - йдеться у коментарі до фотографій.
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