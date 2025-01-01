«Вартові неба»: воїни волинської бригади, які знищують ворожі «пташки»

військовослужбовців волинської 100-ї окремої механізованої бригади, які знищують ворожі «пташки».



Про це бригада повідомила у фейсбуці.



«Вартові неба» «Сталевої Сотки», - кажуть у військовій частині, яка опублікувала світлини воїнів.



«Бійці зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 100 омбр, які вдень та вночі очищають українське небо від ворожих «пташок», - йдеться у коментарі до фотографій.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У мережі опублікували світлиниокремої механізованої бригади, які знищують ворожі «пташки».Про це бригада повідомила у фейсбуці.«Вартові неба» «Сталевої Сотки», - кажуть у військовій частині, яка опублікувала світлини воїнів.«Бійці зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 100 омбр, які вдень та вночі очищають українське небо від ворожих «пташок», - йдеться у коментарі до фотографій.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію