На Волині після укусу змії госпіталізували чоловіка

вкусила змія. Подія трапилася в лісі.



Про це розповів фахівець зі зв'язків з громадськістю Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Петро Герасименко, пише



З його слів, виклик до бригади екстреної медичної допомоги надійшов о 10:25 учора, 16 червня. З діагнозом «Укус змії в ділянці нижньої третини лівої гомілки» чоловіка доставили до лікарні.



У відповіді на інформаційний запит до Волинського центру контролю та профілактики хвороб надійшла відповідь, що облік та реєстрацію кількості випадків укусів змії не ведуть. Також центр не отримує імунобіологічні препарати, як використовують при укусах змії. Наявність та облік антитоксину протизміїної отрути у медичних закладах не здійснюється.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У волинському селищі Маневичі 36 річного чоловіка. Подія трапилася в лісі.Про це розповів фахівець зі зв'язків з громадськістю Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, пише Суспільне З його слів, виклик до бригади екстреної медичної допомоги надійшов о 10:25 учора, 16 червня. З діагнозом «Укус змії в ділянці нижньої третини лівої гомілки» чоловіка доставили до лікарні.У відповіді на інформаційний запит до Волинського центру контролю та профілактики хвороб надійшла відповідь, що облік та реєстрацію кількості випадків укусів змії не ведуть. Також центр не отримує імунобіологічні препарати, як використовують при укусах змії. Наявність та облік антитоксину протизміїної отрути у медичних закладах не здійснюється.

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