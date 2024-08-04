На Волині після укусу змії госпіталізували чоловіка

На Волині після укусу змії госпіталізували чоловіка
У волинському селищі Маневичі 36 річного чоловіка вкусила змія. Подія трапилася в лісі.

Про це розповів фахівець зі зв'язків з громадськістю Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Петро Герасименко, пише Суспільне.

З його слів, виклик до бригади екстреної медичної допомоги надійшов о 10:25 учора, 16 червня. З діагнозом «Укус змії в ділянці нижньої третини лівої гомілки» чоловіка доставили до лікарні.

У відповіді на інформаційний запит до Волинського центру контролю та профілактики хвороб надійшла відповідь, що облік та реєстрацію кількості випадків укусів змії не ведуть. Також центр не отримує імунобіологічні препарати, як використовують при укусах змії. Наявність та облік антитоксину протизміїної отрути у медичних закладах не здійснюється.

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Теги: лікарі, Волинь
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