У Волинському драмтеатрі урочисто завершили 85-й сезон: як це було?

Володимир та Марина

Пані Раїса (зліва) з подругою

Сергій Скулинець

В неділю, 15 червня, у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка закривали 85-й сезон.Цього року фінальною виставою стала «Сільва» – комедійна оперета на три дії. Це історія про кохання та соціальні упередження, про боротьбу між почуттями й обов’язком, про прагнення бути щасливим попри очікування суспільства.Початок вистави був запланований на 17:00, та вже за пів години до цього біля театру збиралася численна публіка. Чоловіки та жінки, молодь і пенсіонери, цивільні й військові – Волинський драмтеатр об’єднав під своїм дахом людей різного віку, статі й статусу.Серед глядачів — військовий, який, попри травму, завітав до театру разом із дружиною. Подружжя розповідає: театральне мистецтво нині переживає справжнє відродження.«Сьогодні ми тут на запрошення, але зазвичай ходимо самі. Любимо і вистави нашого театру, і гастрольні, які приїздять з інших міст», – каже військовий.«Раніше люди не так часто відвідували театр. А зараз бачу, що це мистецтво не померло. Майже кожного разу помічаю повні зали глядачів. Тим паче, ціни дуже доступні», – додає його кохана.А паніприйшла з подругою. Тут, каже, вони гості часті. Намагаються не пропустити жодної прем’єри, а на деяких постановках бувають і по кілька разів.«Ходимо регулярно. Я в захваті від нашого театру. Я всім їм бажаю здоров’я і творчого успіху», – говорить жінка.85-й театральний сезон, що розпочався у вересні минулого року, став насиченим і плідним для колективу Волинського театру. За цей час актори зіграли кілька сотень вистав, а в глядацькій залі побували понад 55 тисяч шанувальників мистецтва. Чи не щодня на сцені з’являлися як яскраві прем’єри, так і постановки, що вже встигли полюбитися публіці.З нагоди завершення сезону до програми додали трішки офіціозу: на другому поверсі грав струнний квартет. Тож поки гості чекали на початок вистави та частували себе шампанським, кавою й смаколиками, мали можливість ще й надихнутися класичною музикою., який очолює театр уже третій рік, каже: сезон видався дуже продуктивним. Окрім плідної роботи творчої команди (акторів, режисерів, художників, композиторів, балетмейстерів тощо), відбулося чимало змін в господарському секторі.«Ми зробили пандуси, тож люди на кріслах колісних тепер можуть вільно потрапити в театр. Тим паче, у нас завжди багато військових серед гостей, ми запрошуємо їх на безплатній основі. Крім того, ми зробили театр в укритті, що дуже важливо і потрібно на сьогоднішній день. Також поміняли й опалення, і паркет, і стелю. Будемо робити масштабний ремонт у великій глядацькій залі. Плануємо оновлення сцени, а також стелю там практично треба робити заново», – говорить очільник.І додає, що в театрі налаштовані на активний розвиток. У планах – нові прем’єри, серед яких навіть мюзикл. Наступний театральний сезон, як і заведено, стартує у вересні. Яку виставу покажуть першою, поки тримають у таємниці.