Зупинилося серце 21-річного пораненого військового з Волині

Зупинилося серце 21-річного пораненого військового з Волині
Захищаючи Україну, загинув сержант Ілля Кропива із Велицької громади на Волині.

Про це у фейсбуці повідомив Велицький центр культури та дозвілля.

«Знову трагічна звістка сколихнула нашу територіальну громаду. Ще один відважний син України поповнив Небесне військо… Невимовний біль стискає наші серця, адже у боротьбі з окупантами ми втрачаємо найвідданіших Героїв нашого часу», - йдеться у повідомленні.

У центрі з глибоким сумом повідомили про загибель земляка, мужнього та відданого Захисника України стрільця 1-го стрілецького відділення 1-го стрілецького взводу стрілецької роти військової частини 1141 територіального обʼєднання Національної гвардії України сержанта військової служби за контрактом Кропиви Іллі Васильовича (01.08.2003 р.н.).

Він був призваний 17 листопада 2021 року Ковельським РТЦК та СП Волинської області. Помер 16 червня 2025 року у ПХГ Петропавлівка внаслідок поранення, яке отримав 15 червня 2025 року під час виконання бойових завдань із забезпечення відсічі збройної агресії російської федерації в районі населеного пункту Удачне Покровського району на Донеччині.

«Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям і побратимам загиблого Героя. Його відвага і самопожертва назавжди залишаться в наших серцях. 16, 17,18 червня, в Велицькій територіальній громаді оголошено Днями жалоби. Вічна пам'ять Герою! Вічна слава Захиснику України!» - йдеться у повідомленні.

Про час зустрічі автомобіля з тілом Захисника та формування живого коридору будуть інформувати додатково.
Зупинилося серце 21-річного пораненого військового з Волині

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Я сказала цим родинам: ми не здамося». Як адвокатка з Луцька допомагає сім’ям загиблих військових отримати належні виплати
У Луцьку відкрилося сімейне кафе «Golden Waffles family»: смачні новинки, меню та ціни
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зробив коханій пропозицію: на Волинь після звільнення з полону повернувся 23-річний захисник Олександр Люфт
Сьогодні, 10:40
Зупинилося серце 21-річного пораненого військового з Волині
Сьогодні, 10:21
Кількість постраждалих у Києві зросла до 99
Сьогодні, 10:05
Понад 440 дронів та 32 ракети росія запустила по Україні, - Зеленський
Сьогодні, 09:40
Трамп достроково залишив саміт G7, не зустрівшись із Зеленським
Сьогодні, 09:30
Схожі новини
У лікарні зупинилося серце Героя Юрія Торбича із Волині У лікарні зупинилося серце Героя Юрія Торбича із Волині
16 червня, 09:19
Внаслідок удару по Ізраїлю загинули п’ятеро українців, серед них троє дітей Внаслідок удару по Ізраїлю загинули п’ятеро українців, серед них троє дітей
15 червня, 23:19
7 місяців вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині 7 місяців вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині
13 червня, 10:05
Важка втрата: на Волині попрощалися з Героєм Романом Никончуком Важка втрата: на Волині попрощалися з Героєм Романом Никончуком
12 червня, 09:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зробив коханій пропозицію: на Волинь після звільнення з полону повернувся 23-річний захисник Олександр Люфт
Сьогодні, 10:40
 0
Зупинилося серце 21-річного пораненого військового з Волині
Сьогодні, 10:21
 0
Кількість постраждалих у Києві зросла до 99
Сьогодні, 10:05
 0
Понад 440 дронів та 32 ракети росія запустила по Україні, - Зеленський
Сьогодні, 09:40
 0
Трамп достроково залишив саміт G7, не зустрівшись із Зеленським
Сьогодні, 09:30
 0
Медіа
відео
1/8