Зупинилося серце 21-річного пораненого військового з Волині

Захищаючи Україну, загинув сержантіз Велицької громади на Волині.Про це у фейсбуці повідомив Велицький центр культури та дозвілля.«Знову трагічна звістка сколихнула нашу територіальну громаду. Ще один відважний син України поповнив Небесне військо… Невимовний біль стискає наші серця, адже у боротьбі з окупантами ми втрачаємо найвідданіших Героїв нашого часу», - йдеться у повідомленні.У центрі з глибоким сумом повідомили про загибель земляка, мужнього та відданого Захисника України стрільця 1-го стрілецького відділення 1-го стрілецького взводу стрілецької роти військової частини 1141 територіального обʼєднання Національної гвардії України сержанта військової служби за контрактом Кропиви Іллі Васильовича (01.08.2003 р.н.).Він був призваний 17 листопада 2021 року Ковельським РТЦК та СП Волинської області. Помер 16 червня 2025 року у ПХГ Петропавлівка внаслідок поранення, яке отримав 15 червня 2025 року під час виконання бойових завдань із забезпечення відсічі збройної агресії російської федерації в районі населеного пункту Удачне Покровського району на Донеччині.«Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям і побратимам загиблого Героя. Його відвага і самопожертва назавжди залишаться в наших серцях. 16, 17,18 червня, в Велицькій територіальній громаді оголошено Днями жалоби. Вічна пам'ять Герою! Вічна слава Захиснику України!» - йдеться у повідомленні.Про час зустрічі автомобіля з тілом Захисника та формування живого коридору будуть інформувати додатково.