Понад 440 дронів та 32 ракети росія запустила по Україні, - Зеленський

Володимир Зеленський повідомив, що росія у ніч на 17 червня вдарила по Україні понад 440 дронами та 32 ракетами.



Про це він



"Один із найстрашніших ударів по Києву. Також протягом ночі були атаковані Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Київщина.



Зараз у Києві намагаються дістати людей з-під завалів звичайного житлового будинку. Скільки їх, зараз незрозуміло. Росіяни зруйнували цілий підʼїзд. Загалом пошкоджені будинки у восьми районах Києва. Досі тривають роботи після удару по Одесі, рятувальники працюють на всіх місцях прильотів", - йдеться в повідомленні.



Президент також повідомив, що внаслідок ворожої атаки по Україні загинули 15 людей, а ще 75 зазнали поранень.



"Такі атаки – чистої води тероризм. І весь світ, США та Європа нарешті мають відреагувати так, як цивілізоване суспільство реагує на терористів.



Путін це робить виключно тому, що може собі дозволити продовжувати війну. Він хоче війни й надалі. Погано, коли сильні світу цього заплющують на це очі. Контактуємо з усіма партнерами на всіх можливих рівнях, щоб була належна відповідь. Це терористи повинні відчувати біль, а не нормальні, мирні люди", - наголосив Зеленський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Україниповідомив, що росія у ніч на 17 червня вдарила по Україні понад 440 дронами та 32 ракетами.Про це він написав на своїй сторінці у Телеграм-каналі."Один із найстрашніших ударів по Києву. Також протягом ночі були атаковані Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Київщина.Зараз у Києві намагаються дістати людей з-під завалів звичайного житлового будинку. Скільки їх, зараз незрозуміло. Росіяни зруйнували цілий підʼїзд. Загалом пошкоджені будинки у восьми районах Києва. Досі тривають роботи після удару по Одесі, рятувальники працюють на всіх місцях прильотів", - йдеться в повідомленні.Президент також повідомив, що внаслідок ворожої атаки по Україні загинули 15 людей, а ще 75 зазнали поранень."Такі атаки – чистої води тероризм. І весь світ, США та Європа нарешті мають відреагувати так, як цивілізоване суспільство реагує на терористів.Путін це робить виключно тому, що може собі дозволити продовжувати війну. Він хоче війни й надалі. Погано, коли сильні світу цього заплющують на це очі. Контактуємо з усіма партнерами на всіх можливих рівнях, щоб була належна відповідь. Це терористи повинні відчувати біль, а не нормальні, мирні люди", - наголосив Зеленський.

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