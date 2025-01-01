Понад 440 дронів та 32 ракети росія запустила по Україні, - Зеленський

Понад 440 дронів та 32 ракети росія запустила по Україні, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росія у ніч на 17 червня вдарила по Україні понад 440 дронами та 32 ракетами.

Про це він написав на своїй сторінці у Телеграм-каналі.

"Один із найстрашніших ударів по Києву. Також протягом ночі були атаковані Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Київщина.

Зараз у Києві намагаються дістати людей з-під завалів звичайного житлового будинку. Скільки їх, зараз незрозуміло. Росіяни зруйнували цілий підʼїзд. Загалом пошкоджені будинки у восьми районах Києва. Досі тривають роботи після удару по Одесі, рятувальники працюють на всіх місцях прильотів", - йдеться в повідомленні.

Президент також повідомив, що внаслідок ворожої атаки по Україні загинули 15 людей, а ще 75 зазнали поранень.

"Такі атаки – чистої води тероризм. І весь світ, США та Європа нарешті мають відреагувати так, як цивілізоване суспільство реагує на терористів.

Путін це робить виключно тому, що може собі дозволити продовжувати війну. Він хоче війни й надалі. Погано, коли сильні світу цього заплющують на це очі. Контактуємо з усіма партнерами на всіх можливих рівнях, щоб була належна відповідь. Це терористи повинні відчувати біль, а не нормальні, мирні люди", - наголосив Зеленський.

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Теги: Росія, війна
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