З-під руїн багатоповерхівки у Києві врятували людину

Ще одну людину деблокували рятувальники ДСНС зібагатоповерхівки у Києві.Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.Пошуково-рятувальні роботи тривають. ДСНС отримало інформацію про щонайменше 5 зниклих безвісти мешканців будинку. Вони не виходять на звʼязок з рідними.Рятувальники розбиратимуть завали, поки не переконаються, що всі люди в безпеці та отримують необхідну допомогу.Загалом кількість жертв російської атаки по України зросла:- в Києві загинуло 14 осіб, 60 поранено- в Одесі - 1 людина загинула, 10 поранено- у Київській та Чернігівській областях - по 1 травмованій особі