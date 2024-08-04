З-під руїн багатоповерхівки у Києві врятували людину
Сьогодні, 09:19
Ще одну людину деблокували рятувальники ДСНС зі зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки у Києві.
Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.
Пошуково-рятувальні роботи тривають. ДСНС отримало інформацію про щонайменше 5 зниклих безвісти мешканців будинку. Вони не виходять на звʼязок з рідними.
Рятувальники розбиратимуть завали, поки не переконаються, що всі люди в безпеці та отримують необхідну допомогу.
Загалом кількість жертв російської атаки по України зросла:
- в Києві загинуло 14 осіб, 60 поранено
- в Одесі - 1 людина загинула, 10 поранено
- у Київській та Чернігівській областях - по 1 травмованій особі
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Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.
Пошуково-рятувальні роботи тривають. ДСНС отримало інформацію про щонайменше 5 зниклих безвісти мешканців будинку. Вони не виходять на звʼязок з рідними.
Рятувальники розбиратимуть завали, поки не переконаються, що всі люди в безпеці та отримують необхідну допомогу.
Загалом кількість жертв російської атаки по України зросла:
- в Києві загинуло 14 осіб, 60 поранено
- в Одесі - 1 людина загинула, 10 поранено
- у Київській та Чернігівській областях - по 1 травмованій особі
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