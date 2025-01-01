На Волині попрощаються із донькою та матір’ю, яких убив чоловік

На Волині попрощаються із донькою та матір’ю, яких убив чоловік
У Ковелі на Волині прощаються із матір'ю та донькою, яких вбив 35-річний чоловік. Чин прощання відбудеться у вівторок, 17 червня у Благовіщенському соборі.

Про це пише ВСН із посиланням на рідних волинянок в соцмережах.

Початок богослужіння - об 11:00.

Нагадаємо, на Волині 35-річний чоловік вбив ножем свою колишню дружину та її матір. Сиротами залишилися двоє малолітніх синів. Трагедія сталася у неділю, 15 червня. Від отриманих тілесних ушкоджень обидві жінки померли. Зловмисника затримали. Йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відомо, що загибла волинянка неодноразово скаржилася на погрози та насильницькі дії з боку колишнього чоловіка. Вона заявляла про викрадення спільної дитини, крадіжку банківської картки та погрози вбивством — як їй, так і її матері. Також волинянка зверталася до суду зі скаргою на бездіяльність поліції за невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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Теги: вбивство, Волинь
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