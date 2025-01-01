На Волині попрощаються із донькою та матір’ю, яких убив чоловік

вбив 35-річний чоловік. Чин прощання відбудеться у вівторок, 17 червня у Благовіщенському соборі.



Про це пише



Початок богослужіння - об 11:00.



Нагадаємо, на Волині 35-річний чоловік вбив ножем свою колишню дружину та її матір. Сиротами залишилися двоє малолітніх синів. Трагедія сталася у неділю, 15 червня. Від отриманих тілесних ушкоджень обидві жінки померли. Зловмисника затримали. Йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.



Відомо, що загибла волинянка неодноразово скаржилася на погрози та насильницькі дії з боку колишнього чоловіка. Вона заявляла про викрадення спільної дитини, крадіжку банківської картки та погрози вбивством — як їй, так і її матері. Також волинянка зверталася до суду зі скаргою на бездіяльність поліції за невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі на Волині прощаються із матір'ю та донькою, яких. Чин прощання відбудеться у вівторок, 17 червня у Благовіщенському соборі.Про це пише ВСН із посиланням на рідних волинянок в соцмережах.Початок богослужіння - об 11:00.Нагадаємо, на Волині 35-річний чоловік вбив ножем свою колишню дружину та її матір. Сиротами залишилися двоє малолітніх синів. Трагедія сталася у неділю, 15 червня. Від отриманих тілесних ушкоджень обидві жінки померли. Зловмисника затримали. Йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.Відомо, що загибла волинянка неодноразово скаржилася на погрози та насильницькі дії з боку колишнього чоловіка. Вона заявляла про викрадення спільної дитини, крадіжку банківської картки та погрози вбивством — як їй, так і її матері. Також волинянка зверталася до суду зі скаргою на бездіяльність поліції за невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію