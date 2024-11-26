Склали практичний іспит з водіння із першої спроби: скільки таких щасливчиків на Волині

Склали практичний іспит з водіння із першої спроби: скільки таких щасливчиків на Волині
Скільки ж щасливчиків на Волині склали практичний іспит з водіння на категорію В із першої спроби минулого року та із початку 2025, дізнавались журналісти сайту «Конкурент».

У відповіді на офіційний запит Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС у Рівненській, Волинській та Житомирській областях повідомив таке:

«Інформуємо, що згідно з аналітичними даними Єдиного державного реєстру МВС у територіальних сервісних центрах МВС, що здійснюють діяльність на території Волинської області, успішно склали практичний іспит на право керування транспортними засобами категорії
В з першої спроби:

- у період з 01.01.2024 до 31.12.2024 (включно) – 4084 особи;
- у період з 01.01.2025 до 01.06.2025 (включно) – 1332 особи».

Відомо також, що у 2024 році 7285 людей на Волині отримали посвідчення водія вперше.

Щоправда, скільки майбутніх водіїв склали теоретичний іспит з водіння – у сервісному центрі не розповіли.

«Відомості щодо кількості осіб, які з першої спроби успішно здали теоретичний іспит з конкретної категорії (в тому числі категорії В) в ЄДР МВС відсутні», – додали у відповіді на запит.

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Теги: іспит, водіння
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