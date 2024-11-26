Склали практичний іспит з водіння із першої спроби: скільки таких щасливчиків на Волині
Сьогодні, 08:20
Скільки ж щасливчиків на Волині склали практичний іспит з водіння на категорію В із першої спроби минулого року та із початку 2025, дізнавались журналісти сайту «Конкурент».
У відповіді на офіційний запит Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС у Рівненській, Волинській та Житомирській областях повідомив таке:
«Інформуємо, що згідно з аналітичними даними Єдиного державного реєстру МВС у територіальних сервісних центрах МВС, що здійснюють діяльність на території Волинської області, успішно склали практичний іспит на право керування транспортними засобами категорії
В з першої спроби:
- у період з 01.01.2024 до 31.12.2024 (включно) – 4084 особи;
- у період з 01.01.2025 до 01.06.2025 (включно) – 1332 особи».
Відомо також, що у 2024 році 7285 людей на Волині отримали посвідчення водія вперше.
Щоправда, скільки майбутніх водіїв склали теоретичний іспит з водіння – у сервісному центрі не розповіли.
«Відомості щодо кількості осіб, які з першої спроби успішно здали теоретичний іспит з конкретної категорії (в тому числі категорії В) в ЄДР МВС відсутні», – додали у відповіді на запит.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
У відповіді на офіційний запит Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС у Рівненській, Волинській та Житомирській областях повідомив таке:
«Інформуємо, що згідно з аналітичними даними Єдиного державного реєстру МВС у територіальних сервісних центрах МВС, що здійснюють діяльність на території Волинської області, успішно склали практичний іспит на право керування транспортними засобами категорії
В з першої спроби:
- у період з 01.01.2024 до 31.12.2024 (включно) – 4084 особи;
- у період з 01.01.2025 до 01.06.2025 (включно) – 1332 особи».
Відомо також, що у 2024 році 7285 людей на Волині отримали посвідчення водія вперше.
Щоправда, скільки майбутніх водіїв склали теоретичний іспит з водіння – у сервісному центрі не розповіли.
«Відомості щодо кількості осіб, які з першої спроби успішно здали теоретичний іспит з конкретної категорії (в тому числі категорії В) в ЄДР МВС відсутні», – додали у відповіді на запит.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині попрощаються із донькою та матір’ю, яких убив чоловік
Сьогодні, 08:51
Обстріл Києва: уже відомо про 14 загиблих і 44 поранених
Сьогодні, 08:35
Склали практичний іспит з водіння із першої спроби: скільки таких щасливчиків на Волині
Сьогодні, 08:20
Коли буде Медовий, Яблучний та Горіховий Спас в Україні 2025 року: нові дати, традиції кожного дня
Сьогодні, 05:17