Склали практичний іспит з водіння із першої спроби: скільки таких щасливчиків на Волині





У відповіді на офіційний запит Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС у Рівненській, Волинській та Житомирській областях повідомив таке:



«Інформуємо, що згідно з аналітичними даними Єдиного державного реєстру МВС у територіальних сервісних центрах МВС, що здійснюють діяльність на території Волинської області, успішно склали практичний іспит на право керування транспортними засобами категорії

В з першої спроби:



- у період з 01.01.2024 до 31.12.2024 (включно) – 4084 особи;

- у період з 01.01.2025 до 01.06.2025 (включно) – 1332 особи».



Відомо також, що у 2024 році 7285 людей на Волині отримали посвідчення водія вперше.



Щоправда, скільки майбутніх водіїв склали теоретичний іспит з водіння – у сервісному центрі не розповіли.



«Відомості щодо кількості осіб, які з першої спроби успішно здали теоретичний іспит з конкретної категорії (в тому числі категорії В) в ЄДР МВС відсутні», – додали у відповіді на запит.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Скільки ж щасливчиків на Волині склали практичний іспит з водіння на категорію В із першої спроби минулого року та із початку 2025, дізнавались журналісти сайту «Конкурент» У відповіді на офіційний запит Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС у Рівненській, Волинській та Житомирській областях повідомив таке:«Інформуємо, що згідно з аналітичними даними Єдиного державного реєстру МВС у територіальних сервісних центрах МВС, що здійснюють діяльність на території Волинської області, успішно склали практичний іспит на право керування транспортними засобами категоріїВ з першої спроби:- у період з 01.01.2024 до 31.12.2024 (включно) – 4084 особи;- у період з 01.01.2025 до 01.06.2025 (включно) – 1332 особи».Відомо також, що у 2024 році 7285 людей на Волині отримали посвідчення водія вперше.Щоправда, скільки майбутніх водіїв склали теоретичний іспит з водіння – у сервісному центрі не розповіли.«Відомості щодо кількості осіб, які з першої спроби успішно здали теоретичний іспит з конкретної категорії (в тому числі категорії В) в ЄДР МВС відсутні», – додали у відповіді на запит.

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