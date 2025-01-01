Похолодання і дощі: коли повернеться тепло — прогноз погоди на тиждень

Наталія Птуха.



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За словами Наталії Птухи, повітря не прогріватиметься достатньо, щоб вважатися літнім. Погода буде нестійкою через чергування кількох атмосферних фронтів. Вони рухатимуться з північного заходу на південний схід через усю країну, періодично викликаючи короткочасні дощі, місцями навіть з грозами.



Через це атмосферний тиск і температура повітря, особливо денна, коливатимуться. Це буде особливо відчутно в західних і північних областях. Вітер більшість днів в Україні буде північно-західного напрямку, доволі відчутний — 7−12 м/с.



17 червня: перший атмосферний фронт принесе дощі до західних областей вночі, а вдень — до північних, центральних і східних.



18 червня: залишкові опади очікуються на сході країни та в Приазов’ї.



19 червня: новий атмосферний фронт із північного заходу принесе чергові короткочасні дощі, а подекуди й грози, по всій Україні, крім південних регіонів.



20 червня: дощитиме в південних, північних і східних регіонах.



21 червня: опади прогнозуються в більшості областей країни.



«Всі ці дощі переважно невеликі, тобто якихось інтенсивних опадів не очікуємо, але, як кажуть, накрапати буде», — підсумувала Наталія Птуха.



Температурні коливання



Початок тижня (до п’ятниці): нічна температура майже скрізь становитиме +12…+17°C. На узбережжі морів буде трохи тепліше — до +21°C. Вдень очікується +20…+29°C.



20−21 червня: відчутно похолодає. В західних, північних і частково центральних областях вночі буде +8…+14°C, вдень — +14…+20°C. На півдні буде тепліше: вночі 21 червня +11…+16°C, а вдень — +21…+26°C. «На кінець тижня навіть у південних областях дещо знизиться температура», — додала синоптикиня.



На початок наступного тижня можливе певне підвищення атмосферного тиску. Це означає, що опади поступово припиняться, а температура повільно поповзе вгору.



Погода в Києві та Київській області



17 червня: у столиці та області очікується короткочасний дощ. Вночі +14…+16°C, вдень +22…+24°C.



18 червня: буде сухо і трохи тепліше — близько +25°C вдень.



19 червня: знову невеликий дощ, температура залишиться в межах +22…+24°C.



20-21 червня: знову дощитиме. Температура повітря трохи знизиться: вночі +10…+12°C, а вдень +16…+18°C.



«А з неділі почнеться поступове підвищення температурних показників», — зазначила Птуха.



Раніше повідомлялося, що загалом червень 2025 року очікується теплішим, ніж зазвичай.



«Середня місячна температура передбачається 19–23°, в гірських районах 15–16°, що на 1,5–2° вище за норму. Місячна кількість опадів очікується 45–82 мм, в Карпатах і місцями на Прикарпатті 103–152 мм, що в межах норми», — йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом найближчого тижня на погоду в Україні впливатимуть хвилі атмосферних фронтів, які принесуть прохолоду та опади. Літнє тепло повернеться лише в неділю, 23 червня. Прогноз погоди підготувала синоптикиня УкргідрометцентруПро це пише NV За словами Наталії Птухи, повітря не прогріватиметься достатньо, щоб вважатися літнім. Погода буде нестійкою через чергування кількох атмосферних фронтів. Вони рухатимуться з північного заходу на південний схід через усю країну, періодично викликаючи короткочасні дощі, місцями навіть з грозами.Через це атмосферний тиск і температура повітря, особливо денна, коливатимуться. Це буде особливо відчутно в західних і північних областях. Вітер більшість днів в Україні буде північно-західного напрямку, доволі відчутний — 7−12 м/с.17 червня: перший атмосферний фронт принесе дощі до західних областей вночі, а вдень — до північних, центральних і східних.18 червня: залишкові опади очікуються на сході країни та в Приазов’ї.19 червня: новий атмосферний фронт із північного заходу принесе чергові короткочасні дощі, а подекуди й грози, по всій Україні, крім південних регіонів.20 червня: дощитиме в південних, північних і східних регіонах.21 червня: опади прогнозуються в більшості областей країни.«Всі ці дощі переважно невеликі, тобто якихось інтенсивних опадів не очікуємо, але, як кажуть, накрапати буде», — підсумувала Наталія Птуха.Початок тижня (до п’ятниці): нічна температура майже скрізь становитиме +12…+17°C. На узбережжі морів буде трохи тепліше — до +21°C. Вдень очікується +20…+29°C.20−21 червня: відчутно похолодає. В західних, північних і частково центральних областях вночі буде +8…+14°C, вдень — +14…+20°C. На півдні буде тепліше: вночі 21 червня +11…+16°C, а вдень — +21…+26°C. «На кінець тижня навіть у південних областях дещо знизиться температура», — додала синоптикиня.На початок наступного тижня можливе певне підвищення атмосферного тиску. Це означає, що опади поступово припиняться, а температура повільно поповзе вгору.17 червня: у столиці та області очікується короткочасний дощ. Вночі +14…+16°C, вдень +22…+24°C.18 червня: буде сухо і трохи тепліше — близько +25°C вдень.19 червня: знову невеликий дощ, температура залишиться в межах +22…+24°C.20-21 червня: знову дощитиме. Температура повітря трохи знизиться: вночі +10…+12°C, а вдень +16…+18°C.«А з неділі почнеться поступове підвищення температурних показників», — зазначила Птуха.Раніше повідомлялося, що загалом червень 2025 року очікується теплішим, ніж зазвичай.«Середня місячна температура передбачається 19–23°, в гірських районах 15–16°, що на 1,5–2° вище за норму. Місячна кількість опадів очікується 45–82 мм, в Карпатах і місцями на Прикарпатті 103–152 мм, що в межах норми», — йдеться у повідомленні.

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