Курс валют на 17 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 41,53 (-4 коп.)



Курс євро

1 євро — 48,06 (+37 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,27 (+12 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 17 червня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 9 копійки і становить 41,53 гривні.Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.Курс долара1 долар США — 41,53 (-4 коп.)Курс євро1 євро — 48,06 (+37 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 11,27 (+12 коп.)

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