Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 17-18 червня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.Геомагнітні бури класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря і її наслідки та вплив на людей і техніку.17 червняУ вівторок, 17 червня, очікується сонячна активність з К-індексом 3,7 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.18 червняУ середу, 18 червня, очікується сонячна активність з К-індексом 3,7 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Тому рекомендуємо регулярно слідкувати за змінами.