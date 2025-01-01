Трамп пов'язав війну в Україні з виключенням Росії з G8

Дональд Трамп вважає, що якщо Росію залишили б у "Великій вісімці" (G8), то повномасштабного вторгнення в Україну вдалося б уникнути.



Як передає



Трамп поскаржився, що експрезидент США Барак Обама та експрем'єр Канади Джастін Трюдо не хотіли залишати Росію в G8 після того, як вона окупувала Крим.



"І я б сказав, що це була помилка, тому що, я думаю, зараз не було б війни, якби Росія входила до неї. І зараз не було б війни, якби Трамп був президентом чотири роки тому. Але так не склалося", - вважає президент США.



За його словами, Захід витрачає так багато часу на розмови про Росію, але її "вже немає за столом переговорів".



Трамп хоче повернути Росію в G7



Варто зауважити, що Росію виключили з G8 у червні 2014 року у відповідь на окупацію Криму. На той час саміт "Великої вісімки" мав відбутися в Сочі, але очільники інших семи держав (США, Канада, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Японія) відмовилися приїжджати на зустріч.



Американський лідер уже неодноразово заявляв про те, що виключення Росії нібито було помилкою. Також він наполягав на необхідності повернути її до G7, що означало б відновлення формату "Великої вісімки".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент СШАвважає, що якщо Росію залишили б у "Великій вісімці" (G8), то повномасштабного вторгнення в Україну вдалося б уникнути.Як передає РБК-Україна , про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами.Трамп поскаржився, що експрезидент СШАта експрем'єр Канадине хотіли залишати Росію в G8 після того, як вона окупувала Крим."І я б сказав, що це була помилка, тому що, я думаю, зараз не було б війни, якби Росія входила до неї. І зараз не було б війни, якби Трамп був президентом чотири роки тому. Але так не склалося", - вважає президент США.За його словами, Захід витрачає так багато часу на розмови про Росію, але її "вже немає за столом переговорів".Варто зауважити, що Росію виключили з G8 у червні 2014 року у відповідь на окупацію Криму. На той час саміт "Великої вісімки" мав відбутися в Сочі, але очільники інших семи держав (США, Канада, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Японія) відмовилися приїжджати на зустріч.Американський лідер уже неодноразово заявляв про те, що виключення Росії нібито було помилкою. Також він наполягав на необхідності повернути її до G7, що означало б відновлення формату "Великої вісімки".

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