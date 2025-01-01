У Луцьку з’явився мурал із силуетами юнаків, яких вбили в Німеччині
16 червня, 22:43
Луцький художник Юрій Чайка зобразив на стінописі юнаків-баскетболістів — Артема Козаченка та Володимира Єрмакова, яких вбили за кордоном.
Мурал на честь хлопців планував зробити давно, розповів у коментарі misto.media художник.
Стінопис, каже Юрій Чайка, намалював, аби залишити пам’ять про юнаків. Із 18-річним Артемом, сином луцького діджея Artem Neba, він був знайомий особисто.
Батько юнака зазначив, що поява муралу для нього була неочікувана. І місце — дуже символічне, бо поруч — баскетбольний майданчик, куди приходив він із сином.
Малюнок із силуетами спортсменів зображений на стіні гуртожитку № 3 Волинського національного університету імені Лесі Українки за адресою вул. Сергія Тимошенка, 30 поблизу стадіону.
Обоє хлопців — Артем Козаченко та Володимир Єрмаков — виступали за молодіжну команду «ART Giants» (U-19). Нагадаємо, вони загинули узимку 2024 року. Трагедія сталася у німецькому місті Оберхаузен 10 лютого. В автобусі дорогою до вокзалу у підлітків виник словесний конфлікт з молодиками. На вокзалі на українців напали з ножем. Володимир Єрмаков помер 11 лютого у шпиталі, а Артем Козаченко — через 10 днів у реанімації.
На хлопців напали четверо підлітків віком від 14 до 16 років. Двоє з них мають німецьке громадянство, а ще двоє — сирійське.
У грудні 2024 року німецький суд виніс вирок нападникам. Двоє засуджені до десяти років позбавлення волі, інші двоє — до восьми з половиною років кожному.
Суд спростував національне підґрунтя злочину і не виявив ксенофобських мотивів нападу.
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Мурал на честь хлопців планував зробити давно, розповів у коментарі misto.media художник.
Стінопис, каже Юрій Чайка, намалював, аби залишити пам’ять про юнаків. Із 18-річним Артемом, сином луцького діджея Artem Neba, він був знайомий особисто.
Батько юнака зазначив, що поява муралу для нього була неочікувана. І місце — дуже символічне, бо поруч — баскетбольний майданчик, куди приходив він із сином.
Малюнок із силуетами спортсменів зображений на стіні гуртожитку № 3 Волинського національного університету імені Лесі Українки за адресою вул. Сергія Тимошенка, 30 поблизу стадіону.
Обоє хлопців — Артем Козаченко та Володимир Єрмаков — виступали за молодіжну команду «ART Giants» (U-19). Нагадаємо, вони загинули узимку 2024 року. Трагедія сталася у німецькому місті Оберхаузен 10 лютого. В автобусі дорогою до вокзалу у підлітків виник словесний конфлікт з молодиками. На вокзалі на українців напали з ножем. Володимир Єрмаков помер 11 лютого у шпиталі, а Артем Козаченко — через 10 днів у реанімації.
На хлопців напали четверо підлітків віком від 14 до 16 років. Двоє з них мають німецьке громадянство, а ще двоє — сирійське.
У грудні 2024 року німецький суд виніс вирок нападникам. Двоє засуджені до десяти років позбавлення волі, інші двоє — до восьми з половиною років кожному.
Суд спростував національне підґрунтя злочину і не виявив ксенофобських мотивів нападу.
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