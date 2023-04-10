Реконструкція 13 школи затягується через труднощі з фінансуванням





Про це в коментарі Василь Ліщук.



«Найбільша проблема — це тривалі погодження актів виконаних робіт у Києві. Підрядник подає документи, а оплата надходить лише після затвердження, яке займає багато часу. Через це компанія „Кортакоз“, яка виконує реконструкцію, відходить від графіка», — пояснив посадовець.



Цього року підрядник ще не отримав фінансування за виконані роботи — йому перерахували кошти лише за попередній рік, каже Ліщук.



Очевидно, що з 1 вересня навчання у новому корпусі ще не розпочнеться.



Станом на початок червня на об’єкті закінчили повністю цокольний поверх, майже перекрили перший поверх і в деяких місцях — другий поверх.



Нагадаємо, школу планують розширити за грантові кошти. Там мають добудувати корпус з укриттям, спортзал, актову залу та їдальню.



Загальна вартість робіт — 173,577 млн грн, з них 144,7 млн грн — кошти Євроінвестбанку, а 28,958 млн грн — співфінансування з бюджету громади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Реконструкцію КЗ «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13» на вул. Державності планують завершити до кінця року, але через труднощі з фінансуванням ремонт затягується.Про це в коментарі misto.media розповів начальник управління капітального будівництва Луцької міської ради«Найбільша проблема — це тривалі погодження актів виконаних робіт у Києві. Підрядник подає документи, а оплата надходить лише після затвердження, яке займає багато часу. Через це компанія „Кортакоз“, яка виконує реконструкцію, відходить від графіка», — пояснив посадовець.Цього року підрядник ще не отримав фінансування за виконані роботи — йому перерахували кошти лише за попередній рік, каже Ліщук.Очевидно, що з 1 вересня навчання у новому корпусі ще не розпочнеться.Станом на початок червня на об’єкті закінчили повністю цокольний поверх, майже перекрили перший поверх і в деяких місцях — другий поверх.Нагадаємо, школу планують розширити за грантові кошти. Там мають добудувати корпус з укриттям, спортзал, актову залу та їдальню.Загальна вартість робіт — 173,577 млн грн, з них 144,7 млн грн — кошти Євроінвестбанку, а 28,958 млн грн — співфінансування з бюджету громади.

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