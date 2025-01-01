Зарізав на очах дітей: шокуючі подробиці вбивства двох жінок на Старовижівщині





З власних джерел телеканалу



Місцева мешканка розповіла журналістам, що підозрюваний у вбивстві чоловік був переселенцем, який придбав у селі хату ще на початку війни. З її слів, він – колишній ув'язнений, якого остерігалися односельці через запальний характер.



Мешкав чоловік з одним зі своїх трьох дітей, а колишня дружина проживала у Ковелі з іще двома. Того злощасного дня жінка разом зі своєю мамою та обома дітьми приїхала провідати сина.



«Йому щось перемкнуло – порізав на смерть і її і тещу свою. Я так зрозуміла, що діти бачили це...», – зазначила жінка.



Як повідомляють ЗМІ, конфлікт стався через питання опіки над дітьми. Видання Ковель медіа пише, що загибла жінка неодноразово скаржилася на погрози та насильницькі дії з боку колишнього чоловіка. Вона заявляла про викрадення спільної дитини, крадіжку банківської картки та погрози вбивством – як їй, так і її матері.



Також волинянка зверталася до суду зі скаргою на бездіяльність поліції за невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.



У лютому 2023 року жінка заявила на свого колишнього чоловіка за викрадення малолітньої дитини.



У скарзі жінка зазначила, що колишній чоловік викрав спільного малолітнього сина. У грудні 2022 року орган опіки та піклування визначив місце проживання дитини із матір’ю. За словами заявниці, у зв’язку із побоюванням за життя і здоров’я дитини вона раніше до правоохоронних органів не зверталась. Окрім того, повідомила суд, що у лютому 2022 року колишній чоловік за її адресою проживання нібито викрав належну їй банківську картку, з якої знімає кошти та використовує для власних потреб, а завдані збитки становлять близько 12 000 гривень.



Також під час особистої зустрічі у с. Поліське ОСОБА_6 висловив погрозу розправою та вбивством на адресу скаржниці та її матері у випадку намагань повернути дитину; такі погрози ОСОБА_3 і ОСОБА_7 сприйняли як реальні, – говорилося в ухвалі суду.



У судовому засіданні, яке відбулося 9 лютого 2023 року, скаржниця та її адвокат скаргу підтримали. Представниця Ковельського РУП – інспекторка сектору ювенальної превенції мотиви скарги вважала безпідставними, а дії працівників управління поліції – законними.



Того ж дня слідча суддя Юлія Волкова ухвалила зобов’язати уповноважених осіб Ковельського районного управління поліції внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою скаржниці та повідомити суд про виконання судового рішення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Старовижівщині у селі Поліське сталось моторошне вбивство – чоловік зарізав свою колишню дружину й тещу.З власних джерел телеканалу Конкурент TV стали відомі шокуючі деталі вбивства.Місцева мешканка розповіла журналістам, що підозрюваний у вбивстві чоловік був переселенцем, який придбав у селі хату ще на початку війни. З її слів, він – колишній ув'язнений, якого остерігалися односельці через запальний характер.Мешкав чоловік з одним зі своїх трьох дітей, а колишня дружина проживала у Ковелі з іще двома. Того злощасного дня жінка разом зі своєю мамою та обома дітьми приїхала провідати сина.«Йому щось перемкнуло – порізав на смерть і її і тещу свою. Я так зрозуміла, що діти бачили це...», – зазначила жінка.Як повідомляють ЗМІ, конфлікт стався через питання опіки над дітьми. Видання Ковель медіа пише, що загибла жінка неодноразово скаржилася на погрози та насильницькі дії з боку колишнього чоловіка. Вона заявляла про викрадення спільної дитини, крадіжку банківської картки та погрози вбивством – як їй, так і її матері.Також волинянка зверталася до суду зі скаргою на бездіяльність поліції за невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.У лютому 2023 року жінка заявила на свого колишнього чоловіка за викрадення малолітньої дитини.У скарзі жінка зазначила, що колишній чоловік викрав спільного малолітнього сина. У грудні 2022 року орган опіки та піклування визначив місце проживання дитини із матір’ю. За словами заявниці, у зв’язку із побоюванням за життя і здоров’я дитини вона раніше до правоохоронних органів не зверталась. Окрім того, повідомила суд, що у лютому 2022 року колишній чоловік за її адресою проживання нібито викрав належну їй банківську картку, з якої знімає кошти та використовує для власних потреб, а завдані збитки становлять близько 12 000 гривень.Також під час особистої зустрічі у с. Поліське ОСОБА_6 висловив погрозу розправою та вбивством на адресу скаржниці та її матері у випадку намагань повернути дитину; такі погрози ОСОБА_3 і ОСОБА_7 сприйняли як реальні, – говорилося в ухвалі суду.У судовому засіданні, яке відбулося 9 лютого 2023 року, скаржниця та її адвокат скаргу підтримали. Представниця Ковельського РУП – інспекторка сектору ювенальної превенції мотиви скарги вважала безпідставними, а дії працівників управління поліції – законними.Того ж дня слідча суддя Юлія Волкова ухвалила зобов’язати уповноважених осіб Ковельського районного управління поліції внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою скаржниці та повідомити суд про виконання судового рішення.

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