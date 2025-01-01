Під час «Книжкового двіжу» у Луцьку зібрали майже 270 тис. грн на ЗСУ





Благодійний ярмарок «Книжковий двіж» реалізував бренд одягу та аксесуарів «Шипелик» спільно з літературною платформою «Фронтера» та благодійним фондом «Ангар.Україна», передає



«Ідея організувати ярмарок виникла з бажання дати книгам друге життя та підтримати Сили безпеки й оборони України. Під час таких подій ми не лише збираємо кошти, а й формуємо культуру читання, робимо її модною та доступною», — каже ініціаторка проєкту Ольга Шипелик.



З 13 по 15 червня зібрали 1696 книг, з яких 1215 продали. Книги, які залишились, організатори відправлять у Сновську публічну бібліотеку, що на Чернігівщині: після того, як із полиць прибрали російськомовну літературу, їх фонди суттєво зменшились.



До збору книг долучались українські видавництва та місцевий бізнес: кав'ярня Dolce спрямувала 10% від продажу кави на благодійність, а команда квіткарні «Studio with love» робила для всіх охочих букети за донат.



Спеціально для події ілюстраторка ​​Наталя Курсик створила закладинки та наліпки, які можна було придбати на ярмарку.



Чималу аудиторію зібрав ветеран Олексій Кушнєр, який прочитав лекцію з тактичної медицини та навчив правильно користуватися турнікетами.



Місце знайшли і для російськомовної літератури — її відправили на макулатуру. На цьому вдалось заробити 1030 грн.



Усі кошти спрямують БФ «Ангар.Україна» на закупівлю FPV-дронів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За три дні «Книжкового двіжу» на подвір’я «Хатки Шипелик» завітала понад тисяча лучан, аби придбати літературу і долучитись до збору на потреби ЗСУ. Завдяки співпраці брендів, громадських ініціатив та місцевих жителів на ярмарку зібрали 267 892 гривні.Благодійний ярмарок «Книжковий двіж» реалізував бренд одягу та аксесуарів «Шипелик» спільно з літературною платформою «Фронтера» та благодійним фондом «Ангар.Україна», передає "Місто. Медіа" «Ідея організувати ярмарок виникла з бажання дати книгам друге життя та підтримати Сили безпеки й оборони України. Під час таких подій ми не лише збираємо кошти, а й формуємо культуру читання, робимо її модною та доступною», — каже ініціаторка проєкту Ольга Шипелик.З 13 по 15 червня зібрали 1696 книг, з яких 1215 продали. Книги, які залишились, організатори відправлять у Сновську публічну бібліотеку, що на Чернігівщині: після того, як із полиць прибрали російськомовну літературу, їх фонди суттєво зменшились.До збору книг долучались українські видавництва та місцевий бізнес: кав'ярня Dolce спрямувала 10% від продажу кави на благодійність, а команда квіткарні «Studio with love» робила для всіх охочих букети за донат.Спеціально для події ілюстраторка ​​Наталя Курсик створила закладинки та наліпки, які можна було придбати на ярмарку.Чималу аудиторію зібрав ветеран Олексій Кушнєр, який прочитав лекцію з тактичної медицини та навчив правильно користуватися турнікетами.Місце знайшли і для російськомовної літератури — її відправили на макулатуру. На цьому вдалось заробити 1030 грн.Усі кошти спрямують БФ «Ангар.Україна» на закупівлю FPV-дронів.

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