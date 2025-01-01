Під час «Книжкового двіжу» у Луцьку зібрали майже 270 тис. грн на ЗСУ
Сьогодні, 22:12
За три дні «Книжкового двіжу» на подвір’я «Хатки Шипелик» завітала понад тисяча лучан, аби придбати літературу і долучитись до збору на потреби ЗСУ. Завдяки співпраці брендів, громадських ініціатив та місцевих жителів на ярмарку зібрали 267 892 гривні.
Благодійний ярмарок «Книжковий двіж» реалізував бренд одягу та аксесуарів «Шипелик» спільно з літературною платформою «Фронтера» та благодійним фондом «Ангар.Україна», передає "Місто. Медіа".
«Ідея організувати ярмарок виникла з бажання дати книгам друге життя та підтримати Сили безпеки й оборони України. Під час таких подій ми не лише збираємо кошти, а й формуємо культуру читання, робимо її модною та доступною», — каже ініціаторка проєкту Ольга Шипелик.
З 13 по 15 червня зібрали 1696 книг, з яких 1215 продали. Книги, які залишились, організатори відправлять у Сновську публічну бібліотеку, що на Чернігівщині: після того, як із полиць прибрали російськомовну літературу, їх фонди суттєво зменшились.
До збору книг долучались українські видавництва та місцевий бізнес: кав'ярня Dolce спрямувала 10% від продажу кави на благодійність, а команда квіткарні «Studio with love» робила для всіх охочих букети за донат.
Спеціально для події ілюстраторка Наталя Курсик створила закладинки та наліпки, які можна було придбати на ярмарку.
Чималу аудиторію зібрав ветеран Олексій Кушнєр, який прочитав лекцію з тактичної медицини та навчив правильно користуватися турнікетами.
Місце знайшли і для російськомовної літератури — її відправили на макулатуру. На цьому вдалось заробити 1030 грн.
Усі кошти спрямують БФ «Ангар.Україна» на закупівлю FPV-дронів.
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Благодійний ярмарок «Книжковий двіж» реалізував бренд одягу та аксесуарів «Шипелик» спільно з літературною платформою «Фронтера» та благодійним фондом «Ангар.Україна», передає "Місто. Медіа".
«Ідея організувати ярмарок виникла з бажання дати книгам друге життя та підтримати Сили безпеки й оборони України. Під час таких подій ми не лише збираємо кошти, а й формуємо культуру читання, робимо її модною та доступною», — каже ініціаторка проєкту Ольга Шипелик.
З 13 по 15 червня зібрали 1696 книг, з яких 1215 продали. Книги, які залишились, організатори відправлять у Сновську публічну бібліотеку, що на Чернігівщині: після того, як із полиць прибрали російськомовну літературу, їх фонди суттєво зменшились.
До збору книг долучались українські видавництва та місцевий бізнес: кав'ярня Dolce спрямувала 10% від продажу кави на благодійність, а команда квіткарні «Studio with love» робила для всіх охочих букети за донат.
Спеціально для події ілюстраторка Наталя Курсик створила закладинки та наліпки, які можна було придбати на ярмарку.
Чималу аудиторію зібрав ветеран Олексій Кушнєр, який прочитав лекцію з тактичної медицини та навчив правильно користуватися турнікетами.
Місце знайшли і для російськомовної літератури — її відправили на макулатуру. На цьому вдалось заробити 1030 грн.
Усі кошти спрямують БФ «Ангар.Україна» на закупівлю FPV-дронів.
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