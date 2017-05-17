Працюватимуть до серпня: у Луцьку розпочали роботу 11 чергових дитсадків





Усього 3100 заяв отримали від батьків, діти яких мають потребу відвідувати чергові заклади дошкільної освіти.



Про це розповів Віталій Бондар.



З його слів, у перший день промоніторили ситуацію, наразі є 58% заповнюваності в садочках, до списку, який передбачений.



Заклад дошкільної освіти № 10 – один із 11 чергових садочків у Луцьку, які працюватимуть у літній період. Тут є укриття та генератор на випадок відключення світла, розповідає завідувачка Валентина Костюк.



З її слів, щоб потрапити у черговий садок, батьки у своєму садку, який вони відвідують, заповнювали спеціальні заяви, де зазначали, що мають потребу у тому, щоб їхня дитина відвідувала черговий садок. Зазначали також певний період, з якого є ця потреба та вказували за наявності пільги, які має родина для першочергового зарахування.



«Ми прийняли в черговий садок 130 дітей з інших садків. І наших – 197. Ми розраховуємо на 340-350 дітей і укриття наше дозволяє прийняти таку кількість дітей. Ми забезпечені всім. Маємо достатню кількість ліжок, столів, стільців. В кожній групі працює два вихователі і помічник», – каже завідувачка.



Прийом дітей відбувається на вулиці, де діти знайомляться із вихователями та роблять ранкову зарядку. У середній групі, яку веде вихователька Ольга Грицевич, у літній період перебуватиме 30 дітей.



Лучанка Домініка Ясковець веде чотирирічну доньку Поліну знайомитись із новою групою у черговому садку. Жінка каже, що їй завчасно розповіли, які садки будуть черговими у літній період, в які ми можна подати заяву.



«Рюкзачок, водичка, бейджик, бо дітки всі новенькі, печиво на випадок тривоги, речі, кепочку від сонечка. І улюблена іграшка для адаптації», – говорить мама про те, як спорядила дитину в садочок.



11 червня на прохання батьків у Луцьку визначили ще один дитсадок, який працюватиме у літній період – №19 на вулиці Воїнів – афганців. Попередньо чергових закладів мало бути 10.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чергові садки у Луцьку розпочали роботу із 16-го червня та працюватимуть до 8-го серпня. Їх у літній період працюватиме 11.Усього 3100 заяв отримали від батьків, діти яких мають потребу відвідувати чергові заклади дошкільної освіти.Про це розповів Суспільному директор департаменту освіти Луцької міської радиЗ його слів, у перший день промоніторили ситуацію, наразі є 58% заповнюваності в садочках, до списку, який передбачений.Заклад дошкільної освіти № 10 – один із 11 чергових садочків у Луцьку, які працюватимуть у літній період. Тут є укриття та генератор на випадок відключення світла, розповідає завідувачкаЗ її слів, щоб потрапити у черговий садок, батьки у своєму садку, який вони відвідують, заповнювали спеціальні заяви, де зазначали, що мають потребу у тому, щоб їхня дитина відвідувала черговий садок. Зазначали також певний період, з якого є ця потреба та вказували за наявності пільги, які має родина для першочергового зарахування.«Ми прийняли в черговий садок 130 дітей з інших садків. І наших – 197. Ми розраховуємо на 340-350 дітей і укриття наше дозволяє прийняти таку кількість дітей. Ми забезпечені всім. Маємо достатню кількість ліжок, столів, стільців. В кожній групі працює два вихователі і помічник», – каже завідувачка.Прийом дітей відбувається на вулиці, де діти знайомляться із вихователями та роблять ранкову зарядку. У середній групі, яку веде вихователька, у літній період перебуватиме 30 дітей.Лучанкаведе чотирирічну донькузнайомитись із новою групою у черговому садку. Жінка каже, що їй завчасно розповіли, які садки будуть черговими у літній період, в які ми можна подати заяву.«Рюкзачок, водичка, бейджик, бо дітки всі новенькі, печиво на випадок тривоги, речі, кепочку від сонечка. І улюблена іграшка для адаптації», – говорить мама про те, як спорядила дитину в садочок.11 червня на прохання батьків у Луцьку визначили ще один дитсадок, який працюватиме у літній період – №19 на вулиці Воїнів – афганців. Попередньо чергових закладів мало бути 10.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію