Працюватимуть до серпня: у Луцьку розпочали роботу 11 чергових дитсадків
Сьогодні, 20:38
Чергові садки у Луцьку розпочали роботу із 16-го червня та працюватимуть до 8-го серпня. Їх у літній період працюватиме 11.
Усього 3100 заяв отримали від батьків, діти яких мають потребу відвідувати чергові заклади дошкільної освіти.
Про це розповів Суспільному директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.
З його слів, у перший день промоніторили ситуацію, наразі є 58% заповнюваності в садочках, до списку, який передбачений.
Заклад дошкільної освіти № 10 – один із 11 чергових садочків у Луцьку, які працюватимуть у літній період. Тут є укриття та генератор на випадок відключення світла, розповідає завідувачка Валентина Костюк.
З її слів, щоб потрапити у черговий садок, батьки у своєму садку, який вони відвідують, заповнювали спеціальні заяви, де зазначали, що мають потребу у тому, щоб їхня дитина відвідувала черговий садок. Зазначали також певний період, з якого є ця потреба та вказували за наявності пільги, які має родина для першочергового зарахування.
«Ми прийняли в черговий садок 130 дітей з інших садків. І наших – 197. Ми розраховуємо на 340-350 дітей і укриття наше дозволяє прийняти таку кількість дітей. Ми забезпечені всім. Маємо достатню кількість ліжок, столів, стільців. В кожній групі працює два вихователі і помічник», – каже завідувачка.
Прийом дітей відбувається на вулиці, де діти знайомляться із вихователями та роблять ранкову зарядку. У середній групі, яку веде вихователька Ольга Грицевич, у літній період перебуватиме 30 дітей.
Лучанка Домініка Ясковець веде чотирирічну доньку Поліну знайомитись із новою групою у черговому садку. Жінка каже, що їй завчасно розповіли, які садки будуть черговими у літній період, в які ми можна подати заяву.
«Рюкзачок, водичка, бейджик, бо дітки всі новенькі, печиво на випадок тривоги, речі, кепочку від сонечка. І улюблена іграшка для адаптації», – говорить мама про те, як спорядила дитину в садочок.
11 червня на прохання батьків у Луцьку визначили ще один дитсадок, який працюватиме у літній період – №19 на вулиці Воїнів – афганців. Попередньо чергових закладів мало бути 10.
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Усього 3100 заяв отримали від батьків, діти яких мають потребу відвідувати чергові заклади дошкільної освіти.
Про це розповів Суспільному директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.
З його слів, у перший день промоніторили ситуацію, наразі є 58% заповнюваності в садочках, до списку, який передбачений.
Заклад дошкільної освіти № 10 – один із 11 чергових садочків у Луцьку, які працюватимуть у літній період. Тут є укриття та генератор на випадок відключення світла, розповідає завідувачка Валентина Костюк.
З її слів, щоб потрапити у черговий садок, батьки у своєму садку, який вони відвідують, заповнювали спеціальні заяви, де зазначали, що мають потребу у тому, щоб їхня дитина відвідувала черговий садок. Зазначали також певний період, з якого є ця потреба та вказували за наявності пільги, які має родина для першочергового зарахування.
«Ми прийняли в черговий садок 130 дітей з інших садків. І наших – 197. Ми розраховуємо на 340-350 дітей і укриття наше дозволяє прийняти таку кількість дітей. Ми забезпечені всім. Маємо достатню кількість ліжок, столів, стільців. В кожній групі працює два вихователі і помічник», – каже завідувачка.
Прийом дітей відбувається на вулиці, де діти знайомляться із вихователями та роблять ранкову зарядку. У середній групі, яку веде вихователька Ольга Грицевич, у літній період перебуватиме 30 дітей.
Лучанка Домініка Ясковець веде чотирирічну доньку Поліну знайомитись із новою групою у черговому садку. Жінка каже, що їй завчасно розповіли, які садки будуть черговими у літній період, в які ми можна подати заяву.
«Рюкзачок, водичка, бейджик, бо дітки всі новенькі, печиво на випадок тривоги, речі, кепочку від сонечка. І улюблена іграшка для адаптації», – говорить мама про те, як спорядила дитину в садочок.
11 червня на прохання батьків у Луцьку визначили ще один дитсадок, який працюватиме у літній період – №19 на вулиці Воїнів – афганців. Попередньо чергових закладів мало бути 10.
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