Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 17 червня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 17 червня



Луцьк



Мінлива хмарність. Вночі та вранці короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.



Область



Мінлива хмарність. Вночі та вранці короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 20-25°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 17 червня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Вночі та вранці короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.Мінлива хмарність. Вночі та вранці короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 20-25°.

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