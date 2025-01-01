Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 17 червня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 17 червня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 17 червня
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі та вранці короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.
Область
Мінлива хмарність. Вночі та вранці короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 20-25°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 17 червня
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі та вранці короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.
Область
Мінлива хмарність. Вночі та вранці короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 20-25°.
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