Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 17 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 17 червня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 17 червня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 17 червня

Луцьк

Мінлива хмарність. Вночі та вранці короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.

Область

Мінлива хмарність. Вночі та вранці короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 20-25°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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