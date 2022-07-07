На Волині проведуть аудит сільськогосподарських земель
Сьогодні, 19:07
На Волині головам територіальних громад доручили провести аудит земель сільськогосподарського значення та забезпечити їх ефективне використання.
Про це повідомив 16 червня за результатами наради начальник обласної військової адміністрації Іван Рудницький, пише Суспільне.
З його слів, мета перевірки — залучити до обласного і місцевих бюджетів додаткові 300-500 млн грн.
За даними Держгеокадастру області, наразі на Волині обліковані 672,6 тисячі гектарів ріллі. А посівна площа у 2025 році становить 585,3 тисячі га, із них 312 тисяч га — сільськогосподарські підприємства, 273,3 тисячі га – господарства населення.
Загалом в області Держгеокадастр нарахував 655 орендарів, які уклали 190 932 договорів оренди, за якими було сплачено 1,4 млрд грн орендної плати. Сума ПДФО за здані в оренду земельні паї торік склала майже 257 млн грн.
Як повідомила під час наради начальниця головного управління обласної податкової служби Оксана Левчук, є випадки, коли ціни на землю дуже різняться в межах однієї громади. Податківці припускають, що орендарі реально сплачують ринкову ціну, але у документах зазначають значно меншу суму, щоб зменшити податок.
Аудит земель сільськогосподарського значення громади на Волині мають завершити до 1 липня.
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Про це повідомив 16 червня за результатами наради начальник обласної військової адміністрації Іван Рудницький, пише Суспільне.
З його слів, мета перевірки — залучити до обласного і місцевих бюджетів додаткові 300-500 млн грн.
За даними Держгеокадастру області, наразі на Волині обліковані 672,6 тисячі гектарів ріллі. А посівна площа у 2025 році становить 585,3 тисячі га, із них 312 тисяч га — сільськогосподарські підприємства, 273,3 тисячі га – господарства населення.
Загалом в області Держгеокадастр нарахував 655 орендарів, які уклали 190 932 договорів оренди, за якими було сплачено 1,4 млрд грн орендної плати. Сума ПДФО за здані в оренду земельні паї торік склала майже 257 млн грн.
Як повідомила під час наради начальниця головного управління обласної податкової служби Оксана Левчук, є випадки, коли ціни на землю дуже різняться в межах однієї громади. Податківці припускають, що орендарі реально сплачують ринкову ціну, але у документах зазначають значно меншу суму, щоб зменшити податок.
Аудит земель сільськогосподарського значення громади на Волині мають завершити до 1 липня.
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