На Волині проведуть аудит сільськогосподарських земель





Про це повідомив 16 червня за результатами наради начальник обласної військової адміністрації Іван Рудницький, пише



З його слів, мета перевірки — залучити до обласного і місцевих бюджетів додаткові 300-500 млн грн.



За даними Держгеокадастру області, наразі на Волині обліковані 672,6 тисячі гектарів ріллі. А посівна площа у 2025 році становить 585,3 тисячі га, із них 312 тисяч га — сільськогосподарські підприємства, 273,3 тисячі га – господарства населення.



Загалом в області Держгеокадастр нарахував 655 орендарів, які уклали 190 932 договорів оренди, за якими було сплачено 1,4 млрд грн орендної плати. Сума ПДФО за здані в оренду земельні паї торік склала майже 257 млн грн.



Як повідомила під час наради начальниця головного управління обласної податкової служби Оксана Левчук, є випадки, коли ціни на землю дуже різняться в межах однієї громади. Податківці припускають, що орендарі реально сплачують ринкову ціну, але у документах зазначають значно меншу суму, щоб зменшити податок.



Аудит земель сільськогосподарського значення громади на Волині мають завершити до 1 липня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині головам територіальних громад доручили провести аудит земель сільськогосподарського значення та забезпечити їх ефективне використання.Про це повідомив 16 червня за результатами наради начальник обласної військової адміністрації, пише Суспільне З його слів, мета перевірки — залучити до обласного і місцевих бюджетів додаткові 300-500 млн грн.За даними Держгеокадастру області, наразі на Волині обліковані 672,6 тисячі гектарів ріллі. А посівна площа у 2025 році становить 585,3 тисячі га, із них 312 тисяч га — сільськогосподарські підприємства, 273,3 тисячі га – господарства населення.Загалом в області Держгеокадастр нарахував 655 орендарів, які уклали 190 932 договорів оренди, за якими було сплачено 1,4 млрд грн орендної плати. Сума ПДФО за здані в оренду земельні паї торік склала майже 257 млн грн.Як повідомила під час наради начальниця головного управління обласної податкової служби Оксана Левчук, є випадки, коли ціни на землю дуже різняться в межах однієї громади. Податківці припускають, що орендарі реально сплачують ринкову ціну, але у документах зазначають значно меншу суму, щоб зменшити податок.Аудит земель сільськогосподарського значення громади на Волині мають завершити до 1 липня.

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