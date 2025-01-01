Москва пропонувала міняти викрадених українських дітей на російських військових, - ЗМІ
Сьогодні, 17:10
Москва пропонувала Києву обмінювати депортованих українських дітей на російських військових.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з федеральним президентом Австрії Александром Ван дер Белленом,
«Ми не міняємо їх (дітей — ред.) ні на що, це абсолютно несправедливо. Якщо чесно, це божевілля, яке росіяни, до речі, пропонували: ми їм даємо військових, а вони нам — дітей», — заявив український лідер.
Він додав, що така пропозиція — поза міжнародним правом, тож дітей треба саме повертати.
«Тут потрібно, напевно, мистецтво дипломатії та відносини на двосторонньому рівні тієї чи іншої людини з росіянами — або лідера, або тієї чи іншої держави. І тому ми залучаємо так багато країн, так багато потрібно ініціативних людей, які потрошку — хто скільки зможе — поверне тисячі вкрадених росією дітей додому, до рідних, до близьких», — наголосив Зеленський.
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Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з федеральним президентом Австрії Александром Ван дер Белленом,
«Ми не міняємо їх (дітей — ред.) ні на що, це абсолютно несправедливо. Якщо чесно, це божевілля, яке росіяни, до речі, пропонували: ми їм даємо військових, а вони нам — дітей», — заявив український лідер.
Він додав, що така пропозиція — поза міжнародним правом, тож дітей треба саме повертати.
«Тут потрібно, напевно, мистецтво дипломатії та відносини на двосторонньому рівні тієї чи іншої людини з росіянами — або лідера, або тієї чи іншої держави. І тому ми залучаємо так багато країн, так багато потрібно ініціативних людей, які потрошку — хто скільки зможе — поверне тисячі вкрадених росією дітей додому, до рідних, до близьких», — наголосив Зеленський.
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