Москва пропонувала міняти викрадених українських дітей на російських військових, - ЗМІ

Москва пропонувала міняти викрадених українських дітей на російських військових, - ЗМІ
Москва пропонувала Києву обмінювати депортованих українських дітей на російських військових.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з федеральним президентом Австрії Александром Ван дер Белленом,

«Ми не міняємо їх (дітей — ред.) ні на що, це абсолютно несправедливо. Якщо чесно, це божевілля, яке росіяни, до речі, пропонували: ми їм даємо військових, а вони нам — дітей», — заявив український лідер.

Він додав, що така пропозиція — поза міжнародним правом, тож дітей треба саме повертати.

«Тут потрібно, напевно, мистецтво дипломатії та відносини на двосторонньому рівні тієї чи іншої людини з росіянами — або лідера, або тієї чи іншої держави. І тому ми залучаємо так багато країн, так багато потрібно ініціативних людей, які потрошку — хто скільки зможе — поверне тисячі вкрадених росією дітей додому, до рідних, до близьких», — наголосив Зеленський.


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Теги: Росія, війна
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