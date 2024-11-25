На Волині житель Сумщини продавав зброю та боєприпаси

На Волині житель Сумщини продавав зброю та боєприпаси
На Волині слідчі оголосили про підозру жителю Сумщини за збут зброї та боєприпасів.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

У рамках масштабної всеукраїнської спецоперації поліцейські викрили 52-річного мешканця Сумської області, який налагодив незаконний «бізнес» з продажу зброї та боєприпасів.

Збував товар через інтернет. Клієнта знайшов онлайн і продав йому автомат Калашникова та понад тисячу набоїв. За таку «оборудку» виручив 50 тисяч гривень.

Оперативники Камінь-Каширського районного відділу поліції припинили незаконну діяльність зловмисника, зброю та набої вилучили. 

Слідчі вже оголосили йому про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України.

За збут вогнепальної зброї та бойових припасів чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі. Триває розслідування.
На Волині житель Сумщини продавав зброю та боєприпаси
На Волині житель Сумщини продавав зброю та боєприпаси
На Волині житель Сумщини продавав зброю та боєприпаси



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Теги: Волинь, зброя, поліція
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