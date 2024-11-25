На Волині житель Сумщини продавав зброю та боєприпаси

На Волині слідчі оголосили про підозру жителю Сумщини за збут зброї та боєприпасів.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.У рамках масштабної всеукраїнської спецоперації поліцейські викрили 52-річного мешканця Сумської області, який налагодив незаконний «бізнес» з продажу зброї та боєприпасів.Збував товар через інтернет. Клієнта знайшов онлайн і продав йому автомат Калашникова та понад тисячу набоїв. За таку «оборудку» виручив 50 тисяч гривень.Оперативники Камінь-Каширського районного відділу поліції припинили незаконну діяльність зловмисника, зброю та набої вилучили.Слідчі вже оголосили йому про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України.За збут вогнепальної зброї та бойових припасів чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі. Триває розслідування.