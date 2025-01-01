Літній наступ: росія атакує на семи напрямках





Про це в телеефірі заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» майор Віктор Трегубов, передає



«Ворог дуже активний. Якщо ми беремо тільки попередній день, то 46 атак - на Покровському напрямку, 32 - на Новопавлівському. Це дуже багато для Новопавлівського, на ньому особлива активність ворога зараз. 14 - Лиманський, 11 - Куп'янський, 7 - Харківський. Теж для Харківського вкрай нехарактерно. 15 – Торецький, 10 - Краматорський. Це все насправді висока активність, це свідчить про те, що ми маємо ось таке літнє пожвавлення, якого ми очікували і яке, в принципі, анонсувалося», - зазначив Трегубов.



Відповідаючи на питання щодо спроб просунутись до адміністративного кордону Дніпропетровської області, речник відзначив, що наразі йдеться про активність тільки по двох напрямках – Покровському та Новопавлівському.



Трегубов також розповів, що на Покровському напрямку у противника зосереджено кілька загальновійськових армій, уся номенклатура техніки. При цьому їм не вдається захопити Покровськ.



«Їхня остання кампанія, яка велася безпосередньо в напрямку міста Покровськ, цього року була безуспішна і з великими втратами для них. Зараз вони змістили акцент, зараз частина їхнього угруповання, яке ми вважаємо частиною Покровського напрямку, іде на захід і намагається прорватись у напрямку Дніпропетровської області, частина намагається йти навпаки у східній частині цього напрямку, прориватися на північ за трасу Покровськ-Костянтинівка, щоб далі там робити якісь просування. Імовірно, від Костянтинівки, але знов-таки тут докладаються всі зусилля для того, щоб їх там зупинити та відкинути далі», - розповів Трегубов.



Він наголосив, що ворог продовжує активно використовувати малі піхотні групи, легку техніку та має можливість інфільтруватися й проникати в українські порядки непоміченими, використовуючи лісопосадки.



Трегубов також відзначив, що російські окупанти під час обстрілів активно використовують КАБи, однак їх ефективність для ворога невисока.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Покровському, Новопавлівському, Лиманському, Куп'янському, Харківському, Торецькому та Краматорському напрямках спостерігається висока активність російських окупаційних військ. Це свідчить про пожвавлення наступу ворога, що анонсувалося раніше.Про це в телеефірі заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» майор, передає Укрінформ «Ворог дуже активний. Якщо ми беремо тільки попередній день, то 46 атак - на Покровському напрямку, 32 - на Новопавлівському. Це дуже багато для Новопавлівського, на ньому особлива активність ворога зараз. 14 - Лиманський, 11 - Куп'янський, 7 - Харківський. Теж для Харківського вкрай нехарактерно. 15 – Торецький, 10 - Краматорський. Це все насправді висока активність, це свідчить про те, що ми маємо ось таке літнє пожвавлення, якого ми очікували і яке, в принципі, анонсувалося», - зазначив Трегубов.Відповідаючи на питання щодо спроб просунутись до адміністративного кордону Дніпропетровської області, речник відзначив, що наразі йдеться про активність тільки по двох напрямках – Покровському та Новопавлівському.Трегубов також розповів, що на Покровському напрямку у противника зосереджено кілька загальновійськових армій, уся номенклатура техніки. При цьому їм не вдається захопити Покровськ.«Їхня остання кампанія, яка велася безпосередньо в напрямку міста Покровськ, цього року була безуспішна і з великими втратами для них. Зараз вони змістили акцент, зараз частина їхнього угруповання, яке ми вважаємо частиною Покровського напрямку, іде на захід і намагається прорватись у напрямку Дніпропетровської області, частина намагається йти навпаки у східній частині цього напрямку, прориватися на північ за трасу Покровськ-Костянтинівка, щоб далі там робити якісь просування. Імовірно, від Костянтинівки, але знов-таки тут докладаються всі зусилля для того, щоб їх там зупинити та відкинути далі», - розповів Трегубов.Він наголосив, що ворог продовжує активно використовувати малі піхотні групи, легку техніку та має можливість інфільтруватися й проникати в українські порядки непоміченими, використовуючи лісопосадки.Трегубов також відзначив, що російські окупанти під час обстрілів активно використовують КАБи, однак їх ефективність для ворога невисока.

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