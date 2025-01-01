Верховна Рада заборонила джипінг на території заповідників і нацпарків





Що передбачає заборона джипінгу в природоохоронних зонах

Рішення Верховної Ради спрямоване на реальний захист природи, а не декларативні обмеження. Йдеться не лише про заборону самих заїздів, а й про комплекс заходів, що унеможливлюють будь-яку моторизовану активність у чутливих екосистемах.



Серед ключових положень законопроєкту:



Заборона пересування механічного транспорту (включно з позашляховиками, квадроциклами, мотоциклами) на території:

- біосферних і природних заповідників

- національних природних парків

- памʼяток природи

- заказників, ботанічних садів, дендропарків, заповідних урочищ.



Розширення відповідальності для фізичних та юридичних осіб, які порушують правила природокористування

Санкції у вигляді:

- адміністративне стягнення у межах від 8 500 до 17 000 гривень

- конфіскації транспортного засобу при повторному порушенні

- відшкодування збитків, нанесених флорі, фауні або ґрунтам.



Чому заборона була необхідна саме зараз

Руйнування ґрунтів: постійне пересування важкої техніки спричиняє ерозію, утворення ярів, обвальних зон

Знищення флори і фауни: звуки двигунів та безконтрольний рух техніки лякають тварин, ламають середовище їхнього існування

Конфлікти з місцевими жителями: громади неодноразово зверталися до органів влади через шкоду лісам, випасним угіддям та туристичним маршрутам

Екологічна безвідповідальність бізнесу: туроператори часто ігнорують межі заповідних зон, організовуючи "екстрим-тури"

Хто контролює дотримання нових правил

Після ухвалення закону, контрольні повноваження були закріплені за рядом органів. Механізм реалізації вже визначено, і відповідальні служби отримали доступ до додаткових інструментів впливу. Контроль здійснюють:



Державна екологічна інспекція України — проводить перевірки, фіксує правопорушення, складає протоколи

Лісова охорона та працівники природно-заповідного фонду — здійснюють моніторинг на місцях

Національна поліція — забезпечує реагування на виклики, супроводжує рейди, вилучає техніку

Органи місцевого самоврядування — мають право створювати власні екоінспекції, ухвалювати регіональні обмеження



Винятки та особливі випадки, які не підпадають під заборону

Законодавство зберігає логічну гнучкість, аби уникнути блокування важливої інфраструктури чи обслуговування заповідників. Не кожне пересування вважається порушенням, якщо його мета є обґрунтованою та необхідною для виконання визначених завдань.



Під заборону не підпадають:



Службові поїздки працівників природоохоронних установ

Пересування спецтехніки для рятувальних, лісогосподарських або пожежних робіт

Доставки матеріалів для підтримки екологічних об’єктів

Рекреаційні маршрути поза межами заповідників, якщо вони погоджені з органами влади

Що зміниться для туристів і гідів

Оновлені правила змушують бізнес перебудовувати свою діяльність, але разом з тим створюють можливість для розвитку більш відповідального підходу до туризму. Оператори, які орієнтувалися виключно на квадроцикли в Карпатах, повинні будуть переглянути маршрутну політику та перейти на екологічніші формати.



Основні зміни:



Заборона екскурсій на квадроциклах і джипах у межах природоохоронних територій

Необхідність узгодження кожного нового маршруту з адміністрацією нацпарків

Зростання попиту на піші, вело- та кінні тури

Розвиток аудіоекскурсій і навігаційних застосунків замість гучних моторизованих розваг

Підсумок

Заборона джипінгу — це не боротьба з туризмом, а його цивілізоване оновлення. Верховна Рада поставила чітку межу між активним відпочинком і варварським втручанням у природу. Тепер завдання суспільства — не лише дотримуватись правил, а й підтримати тренд на відповідальний туризм, де головне — не адреналін, а збереження Карпат для наступних поколінь.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада офіційно заборонила джипінг у заповідниках і нацпарках — закон уже набув чинності, а його мета проста й конкретна: зберегти екосистеми від руйнівного впливу позашляховиків та моторизованих розваг. У зоні дії нових правил — зокрема квадроцикли в Карпатах , які стали символом агресивного туризму та джип-сафарі. Тепер така активність буде каратися штрафами й навіть конфіскацією техніки. Законодавці заклали чіткі межі: природоохоронна зона — не майданчик для перегонів.Рішення Верховної Ради спрямоване на реальний захист природи, а не декларативні обмеження. Йдеться не лише про заборону самих заїздів, а й про комплекс заходів, що унеможливлюють будь-яку моторизовану активність у чутливих екосистемах.Серед ключових положень законопроєкту:- біосферних і природних заповідників- національних природних парків- памʼяток природи- заказників, ботанічних садів, дендропарків, заповідних урочищ.- адміністративне стягнення у межах від 8 500 до 17 000 гривень- конфіскації транспортного засобу при повторному порушенні- відшкодування збитків, нанесених флорі, фауні або ґрунтам.Після ухвалення закону, контрольні повноваження були закріплені за рядом органів. Механізм реалізації вже визначено, і відповідальні служби отримали доступ до додаткових інструментів впливу. Контроль здійснюють:Законодавство зберігає логічну гнучкість, аби уникнути блокування важливої інфраструктури чи обслуговування заповідників. Не кожне пересування вважається порушенням, якщо його мета є обґрунтованою та необхідною для виконання визначених завдань.Під заборону не підпадають:Оновлені правила змушують бізнес перебудовувати свою діяльність, але разом з тим створюють можливість для розвитку більш відповідального підходу до туризму. Оператори, які орієнтувалися виключно на квадроцикли в Карпатах, повинні будуть переглянути маршрутну політику та перейти на екологічніші формати.Основні зміни:Заборона джипінгу — це не боротьба з туризмом, а його цивілізоване оновлення. Верховна Рада поставила чітку межу між активним відпочинком і варварським втручанням у природу. Тепер завдання суспільства — не лише дотримуватись правил, а й підтримати тренд на відповідальний туризм, де головне — не адреналін, а збереження Карпат для наступних поколінь.

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